El museo del creador de Star Wars George Lucas estará en Los Ángeles

George Lucas ha elegido la ciudad de Los Ángeles para construir un museo que albergará algunos de sus objetos cinematográficos más preciados. La construcción costará mil millones de dólares, y estará lista previsiblemente para abrir el 4 de mayo de 2020. La instalación no será un museo de Star Wars, pero sí que incluirá algunos de los materiales de la saga creada por el cineasta.

El Lucas Museum of Narrative Art estará compuesto por piezas de la colección personal del director, incluyendo material de las películas de Star Wars y de otros filmes del cineasta, fotografías y una selección de pinturas, según recoge The Hollywood Reporter. El museo abrirá sus puertas en 2020 según ha afirmado el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

"Después de una larga deliberación, a la Junta Directiva del Lucas Museum of Narrative Art le complace anunciar los planes de construir el museo en el Exposition Park de Los Ángeles", desvela la Junta en un comunicado. "Nos hemos visto abrumados por el gran apoyo que hemos recibido tanto de San Francisco como de Los Ángeles durante el proceso de selección. La elección del lugar fue una decisión muy difícil de tomar debido al atractivo de ambas ciudades", añaden.

Lucas previamente reveló que tenía dos diseños distintos para su museo, uno para la zona museística de Los Ángeles y un boceto muy similar para construir el museo en la Isla Treasure en San Francisco. Chicago era otra de las opciones, pero los planes de construir allí el museo del director se cancelaron debido a la oposición de un grupo local de preservación de los parques.

El alcalde de Los Ángeles señaló durante una rueda de prensa que no es un museo de Star Wars. "Es una colección de arte narrativo en una ciudad que tiene los mejores cineastas y productores del mundo", indica. El museo de Lucas albergará "la mejor colección de pinturas de Norman Rockwell y los trabajos de R. Crumb", explicó Garcetti. "Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes", añadió el alcalde citando a Yoda. "Hoy, lo hemos hecho", afirmó.

El diseño futurista del museo lleva la firma del arquitecto chino Ma Yansong. Según los responsables del proyecto, la construcción generará 1.500 puestos de trabajo durante su desarrollo y 350 empleos fijos adicionales una vez esté terminado.