Star Wars 8 se titulará en España Los últimos Jedi

El octavo episodio de Star Wars ya tiene título oficial y fecha de estreno en España: Los últimos Jedi. Una traducción lingüística prácticamente exacta del título original en inglés (The Last Jedi) pero con un matiz que confirma una de las teorías más populares: el último Caballero de la orgullosa Orden intergaláctica no es una sola persona.

Así lo ha revelado la cuenta oficial de Star Wars en España, a través de su perfil de Twitter junto a la fecha de estreno del octavo episodio de la popular saga Skywalker: el 15 de diciembre. Precisamente los primeros rumores apuntaban a que Luke, el veterano maestro Jedi, sería el último caballero de la venerable estirpe al que se refería el título en inglés de la cinta. No obstante, el pequeño pero grandísimo matiz lingüístico abre un nuevo abanico de posibilidades en torno a la identidad de los últimos Jedi a los que se refiere el título. Diversos nombres han acompañado a Luke desde su anuncio, llegando a teorizarse que Kylo Ren, Rey e incluso el mismísimo Líder Supremo Snoke podían ser los otros Jedi. Otra popular hipótesis enuncia que Rey y Luke parten en busca de otros jóvenes con potencial de Jedi en los que la Fuerza se ha despertado recientemente e incluso que podrían tratarse de algunos supervivientes de la masacre que llevó a cabo Kylo Ren y sus caballeros en la malograda escuela fundada por Luke para transmitir sus enseñanzas. PRIMER TRÁILER, ¿EN ABRIL? The Last Jedi continuará la historia que se inició en Star Wars: El despertar de la fuerza, de nuevo con John Boyega, Daisy Ridley y Oscar Isaac, además de Adam Driver, Mark Hamill, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis y la recientemente fallecida Carrie Fisher. Al reparto se unen la nominada al Oscar Laura Dern y la joven promesa Kelly Marie Tran. El primer tráiler podría verse en abril de 2017 durante la Celebración de Star Wars que tendrá lugar en Orlando. El festejo, por otra parte, servirá de homenaje a Carrie Fisher y rendirá tributo al Episodio IV: Una nueva esperanza, en el 40º aniversario de su estreno. Ya en 2019 llegará a la gran pantalla la novena entrega de Star Wars con Colin Trevorrow como director. Y respecto a los spin-off que comenzaron con Rogue One, en 2018 se estrenará una película dedicada al joven Han Solo, aún sin título oficial, y que estará dirigida por Chris Miller y Phil Lord y protagonizada por Alden Ehrenreich (Han Solo), Emilia Clarke, Woody Harrelson y Donald Glover (Lando).