Steven Spielberg y J.J. Abrams llevarán al cine la historia real de una refugiada siria

La historia real de Doaa Al Zamed, una refugiada siria, saltará a la gran pantalla de la mano ni más ni menos que de Steven Spielberg y J.J. Abrams. Los cineastas producirán la adaptación del libro de Melissa Fleming, 'A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee's Incredible Story of Love, Loss, and Survival'.

La novela relata la odisea de una joven siria que a los 19 años abandonó su país huyendo de la guerra rumbo a Europa pasando por Egipto. Una travesía dura en la que se vio obligada a sobrevivir, junto con dos niños, en un flotador a la deriva en mitad del Mediterráneo en un flotador. Según revela una información publicada por The Wrap, Paramount Pictures y Amblin Partners se hicieron con los derechos de la obra de Fleming, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados. Todavía no hay director ni guionistas relacionados con el proyecto. La sinopsis oficial del libro en el que se basará el filme es la siguiente: "A la deriva en mitad de un mar helado y sin tierra a la vista -solo los restos del barco naufragado y cadáveres foltando- la joven de diecinueve años Doaa Al Zamel, se mantiene a flote con un pequeño flotador en el que también recoge a dos niños pequeños. Unos niños que fueron llevados hasta los brazos de Doaa por sus padres antes de morir ahogados para intentar que sobrevivieran. Todos eran refugiados que viajaban en un atestado buque de camino a Suecia en busca de una nueva vida. Durante días, Doaa flota, reza y canta a esos bebés en sus brazos. Ella debe sobrevivir para cuidar de estos niños y, lo más importante, no puede perder la esperanza". Spielberg y Abrams ya colaboraron en Super 8, cinta dirigida por el creador de Perdidos en la que Spielberg ejerció como productor. Tras dirigir Star Wars: El despertar de la Fuerza, Abrams ha producido la siguiente entrega de la saga, Los últimos Jedi, y está haciendo lo propio en God Particle Abrams tiene bastante en el estudio, que actualmente está buscando un reemplazo para el ex presidente y CEO Brad Grey. Su última producción "God Particle", que TheWrap reportó exclusivamente, forma parte de un universo compartido en su franquicia "Cloverfield", llega a los cines en octubre. También es productor de la próxima serie de la serie "Mission: Impossible" de Tom Cruise. Spielberg está preparando su último trabajo como director, una adaptación tan esperada del fenómeno YA "Ready Player One". El lunes, el prolífico director de cine anunció que dirigirá a Meryl Streep y Tom Hanks en un drama sobre el papel del Washington Post en exponer el 1971 Papeles del Pentágono.