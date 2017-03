Taylor Swift prepara el lanzamiento de Swifties

Taylor Swift es de esas personas que se aplica el dicho aquel de 'yo me lo guiso, yo me lo como' y anuncia su propio servicio de streaming. La cantante, que se retiró de Spotify en 2014 por estar en desacuerdo con la política de descargas de la plataforma musical, habría dado ya los pasos para poner en marcha una web con "contenido multimedia no descargable de las grabaciones de audio" de la artista de 27 años.

Según su entorno profesional, la compositora tendría también elegido el nombre, Swifties. Sin embargo, la intención de la exnovia de Tom Hiddleston es que sea algo más que un servicio de streaming. Según documentos a los que tuvo acceso TMZ, ella está tratando de lanzar una línea de productos de su música, incluyendo guitarras y la organización de retiros, campamentos educativos y cursos en línea autoguiados. Aunque los representantes de la estadounidense no han confirmado ni desmentido estas informaciones, el proyecto podría estar bastante avanzado, para hacerlo coincidir con el lanzamiento del que será su sexto trabajo de estudio, que todavía no tiene fecha confirmada. La fama le está pasando un coste demasiado alto. Hace apenas 24 horas saltaba la noticia del acoso que habría sufrido Taylor en su propia casa por parte de un fan. Mohammed Jaffar, que llevaba meses siguiendo los pasos de Swift, habría tratado de entrar en su apartamento de Nueva York. Sobre él pesan ahora cargos por acoso y robo y tendrá que abonar 20.000 dólares para salir de la cárcel.