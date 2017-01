El Teatro Real acoge una versión "clásica" y "hermosa" de El corsario, uno de los títulos más importantes de danza

El Teatro Real acogerá desde este miércoles 11 de enero hasta el sábado día 14 el título de danza 'El corsario', de Marius Petipa, que subirá a escena el Ballet de la Ópera de Viena en una versión "clásica y hermosa" y que inaugurará la temporada de danza del Teatro Real.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha destacado este lunes 9 de enero en la presentación de la obra que se trata de uno de los ballets más importantes del repertorio de la danza y que, sin embargo, a pesar de ser una "leyenda", no es tan habitual que aparezca en la programación.

'El corsario' fue estrenada en París en 1856 y esta versión ha sido realizada por Manuel Legris, actual director del Ballet de la Ópera de Viena y unos de los herederos de la escuela francesa donde, en el Palais Garnier y bajo la dirección de Rudolf Nureyev, fue designado "étoile" de la Ópera National de París, el mayor rango de bailarines.

Según ha explicado, se trata de su primera coreografía y ha supuesto un "reto" para él, puesto que se trata de una pieza "muy compleja" con un gran número de bailarines que decidió reducir con el objetivo de hacer la pieza "más legible y clara", a diferencia del libreto original, en el que en ocasiones "es difícil seguir la trama".

Otro de los desafíos para Legris fue adaptar la musica y añadir otras composiciones, una "relectura" que alcanzó tras investigaciones y búsquedas de una partitura que se aproximase a la idea que tenía sobre la coreografía.

No obstante, matiza que siempre ha querido ser respetuoso on la tradición y que los elementos añadidos solo tienen el fin de contribuir a contar la historia. "Tampoco quise revolucionarlo todo, porque es mi primera coreografía y he preferido tener respeto", ha dicho.

Legris ha señalado que lleva siete años dirigiendo este Ballet, un elenco "fabuloso" de bailarines que pone "esfuerzo y corazón" en esta producción, que se estrenó el pasado mes de marzo y que sale ahora por primera vez.

El objetivo ha sido crear una versión "clásica y estética" de esta pieza, un cuento inspirado en el poema romántico de Lord Byron 'The corsair', en el que conviven tres historias de amor. Según sus palabras, este es un "espectáculo de decorados, música y acción".

VERSIÓN POÉTICA

Respecto a la puesta en escena, el coreógrafo ha señalado que 'El corsario', dividido en tres actos y cinco escenas, ha contado con la colaboración de Luisa Spinatelli tanto en la elaboración del decorado como del vestuario, mientras que Marion Hewlett es responsable de la iluminación.

Tal y como ha indicado, no quería un ambiente "kitsch", sino "más sencillo", aunque "también hermoso". "He querido buscar cierta modernidad y una versión poética, no historicista", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que es "menos demostrativa" que la versión que recaló en el Teatro Real hace una década de manos del Teatro Mariinski. Por su parte, el maestro ruso Malery Ovsyanikov, que dirige a la Orquesta Titular del Teatro Real, ha señalado que esta es una "versión nueva y magnífica" que mantiene algunos elementos de la pieza que se representó en el coliseo madrileño, aunque ha precisado que hay diferencias notables tanto en la coreografía como en la música.