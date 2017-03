The Charlatans, 2 Many DJs y The Radio Dept, confirmados para el Sound Isidro 2017 de Madrid

Sound Isidro 2017 tendrá lugar en diferentes salas de Madrid como La Riviera, Joy Eslava, Teatro Barceló, Penélope, Caracol y Costello, acogiendo los 24 conciertos del ciclo que contará con 50 artistas entre los que destacan The Charlatans, 2 Many DJs o The Radio Dept, según informa Wegow.

Además, este año el cartel también contará con bandas míticas como Siniestro Total, grupos que han marcado tendencia durante este año como king Gizzard & The Lizard y Shura y formaciones nacionales como Melange, Toundra, Pablo Und Destruktion o Nueva Vulcano. También estarán Papaya, Captains, Brian Hunt, Tuya, Zelators o Me And The Bees, entre otros. Sound Isidro 2017 tendrá lugar del 3 de mayo al 8 de junio y las entradas ya se encuentran a la venta en la página web de Wegow.