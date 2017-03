The Cranberries amplían su gira española con una fecha en el Festival de Cambrils

La banda irlandesa The Cranberries actuará el 7 de agosto en el 43 Festival Internacional de Música de Cambrils, junto a las bandas ya confirmadas Michael's Legacy, Tom Jones y Roger Hodgson, ha anunciado este lunes la organización del festival.

La banda irlandesa, que se dio a conocer a principios de los años noventa con el popular álbum 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', actuará en el Parc del Pinaret el lunes 7 de agosto.

Los irlandeses completan el cartel junto a Michael's Legacy (27 de julio), Tom Jones (28 de julio), Rosana (29 de julio), Gemeliers (30 de julio), Love of Lesbian (4 de agosto), Ana Torroja (5 de agosto), Jarabe de Palo (10 de agosto) y Roger Hodgson of Supertramp (11 de agosto).

The Cranberries actuarán también en junio en Madrid y Barcelona, así como en agosto en el Starlite Festival de Marbella.