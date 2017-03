The Gift anuncian nuevo disco producido y co-escrito por Brian Eno y mezclado por Flood

El visionario cuarteto de pop alternativo The Gift desvela los detalles del lanzamiento de su nuevo álbum, Altar, producido y co-escrito por el inconformista Brian Eno y mezclado por el maestro del sonido Flood.

El sexto álbum de la banda, editado por su propio sello discográfico, La Folie Records, estará disponible en plataformas digitales el 7 de abril, y las ediciones físicas en CD y vinilo llegarán a las tiendas el 5 de mayo.

Brian Eno, que cuenta con varios premios Grammy, ha aportado su experta visión de la música pop al teclista de la banda, Nuno Gonçalves. Trabajó con la banda en música y letras durante un período de dos años, y además de productor, es también co-escritor, co-letrista, músico e incluso cantante.

Mezclado por otra leyenda, Flood, Altar es un álbum de ambicioso indie electrónico y pop alternativo que recuerda el trabajo de, entre otros, Talking Heads, Depeche Mode o David Bowie.

La del productor es una colaboración con la que soñaron durante veinte años, y que les llevó 6 sesiones de grabación: 4 en Galicia, 1 en Londres y 1 en su estudio en Alcobaça, una pequeña ciudad a 1 hora al norte de Lisboa, donde estos cuatro amigos de la infancia formaron The Gift en 1994.

Altar representa la coronación de la carrera de una banda pionera del movimiento DIY en Portugal desde hace veinte años. Una culminación del desarrollo musical de The Gift en los últimos años, que reúne la fuerza de sus actuaciones en vivo y la producción artesanal.

Las canciones del disco son Loved It All, Clinic Hope, Big Fish, Love Without Violins, Vitral, Malifest, You Will Be Queen, Lost And Found, Hymn To Her y What If....