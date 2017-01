Tráiler en español de Moonlight, la ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática

Sólo obtuvo un Globo de Oro de las seis nominaciones con las que partía, pero es que este fue Mejor Película Dramática. Moonlight, la cinta de Barry Jenkins que todas las apuestas sitúan en la carrera por los Oscars, estrena tráiler en español.

Moonlight ha recibido parabienes de todo aquel que la ha visto y en Metacritic, la página web que recoge las críticas de los críticos de los principales medios mundiales, obtiene un 99 (La La Land posee un 93).

El 10 de febrero llega a los cines de España esta personal y poética reflexión de Barry Jenkins sobre la identidad, la familia y la amistad a los largo del tiempo.

Moonlight es una historia atemporal de relaciones humanas y autodescubrimiento, que narra la vida de un joven que crece en los suburbios de Miami, desde su infancia, hasta la edad adulta. Un retrato vital de la vida afroamericana contemporánea que resuena por su profundidad y sus verdades universales, donde, como la llegan a definir, es una de las películas que mejor ha ensalzado el amor por encima de todas las cosas.

Gracias a las extraordinarias interpretaciones de un elenco formado por Naomie Harris (Skyfall), André Holland (42, The Knick), Mahershala Ali (Los hombres libres de Jones, House of Cards), Alex R. Hibbert y Janelle Monáe (Figuras ocultas), junto a Trevante Rhodes (Westworld), Ashton Sanders y Jharrel Jerome y a la singular y sorprendente visión de Barry Jenkins (Medicine for Melancholy), la película se convierte en un retrato de momentos, personas y fuerzas desconocidas, que conforman nuestra vida y nos hacen ser quienes somos.