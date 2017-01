David Guetta, Seth Troxler, Loco Dice, Don Diablo y La Mala Rodríguez, al Dreambeach Villaricos 2017

David Guetta, Loco Dice, Dillon Francis, Seth Troxler, La Mala Rodríguez y Don Diablo encabezan la nueva tanda de confirmaciones para el Dreambeach Villaricos, hasta los treinta nombres que se suman al cartel del Quinto Aniversario del festival almeriense.

Dreambeach ya cuenta entre sus filas con más de sesenta artistas en la que será la mejor edición de su historia. "Calidad suprema que en la noche de ayer fue reconocida en los VI Premios Nacionales de Música Electrónica Vicious Music Awards 2016 llevándose el galardón al Mejor Festival", recalca la organización en un comunicado remitido a Europa Press.

Tras la bomba lanzada en Fitur la pasada semana apuntándose el regreso como banda de Pendulum, Dreambeach Villaricos vuelve a hacer sonar la campana anunciando un nuevo avance con veintiséis artistas. Todo para un Quinto Aniversario que brillará del 10 al 15 de agosto en la playa de Villaricos en Almería.

En este avance están nombres como Audiotricz, Barely Alive, Borgeous, Code Black, Critical Soundsystem feat Kasra & Emperor, Cuartero, David Guetta, Dillon Francis, Don Diablo, Fernanda Martins, Flug, High Contrast, Horacio Cruz, Joris Voorn, Joseph Capriati, La Mala Rodríguez, Loco dice, Neonlight, No Dolls (Candy Cox vs Daniela Haverbeck), Noisecontrollers, Paula Cazenave, Sander Van Doorn, Seth Troxler, Spartaque, Sub Focus, Svetec, Yves Y y Josevi.

Estos nombres se suman a otros como Andy C, Angerfist, Anna, Borgore, Carl Cox, Chase & Status, Ferry Corsten, Gonçalo, Julian Jeweil, Nervo, Maya Jane Coles, Marco Carola, Marshmello, Matador, Mollie Collins, Netsky, Nicky Romero, Noisia Outer Edges, Oliver Heldens, Paco Osuna, Popof, Project One, Radical Redemption, Tchami, Quintino, Wilkinson y W&W.

El Dreambeach, que se celebra en uno de los parajes naturales más atractivos de la costa de Almería, se caracteriza por dar su espacio a todos los estilos de música electrónica desde drum&bass a techno, house y future house, dubstep, trance, minimal o dance.

En el festival se congregaron en la pasada edición 160.000 'dreamers'. Los abonos para este año ya están a la venta desde 60 euros en www.dreambeach.es.