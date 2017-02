VÍDEO: Así se preparó la secuencia más espectacular de La La Land

Se acerca la gran noche de Hollywood, la noche de los Oscar. La 89ª edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas se celebrará la madrugada de este domingo con una película como clara favorita: La ciudad de las estrellas - La La Land.

La cinta escrita y dirigida por Damien Chazelle ya ha hecho historia al convertirse en una de las 3 películas más nominadasde los premios Oscar, igualando el récord de 'Titanic' y 'Eva al desnudo', con 14 nominaciones.

El nostálgico musical protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling está nominada en las siguientes categorías: mejor película; mejor director, Damien Chazelle, que también ha sido nominado en la categoría de mejor guion original; mejor actor, Ryan Gosling; mejor actriz, Emma Stone; mejor banda sonora original; mejor canción original por partida doble 'Audition (The fools who dream)' y 'City of Stars'; mejor montaje; mejor fotografía; mejor edición de sonido; mejor mezcla de sonido; mejor diseño de vestuario y mejor diseño de producción.

Para ir calentando motores de cara a la gala, la gran favorita nos muestra cómo se preparó la genial escena inicial de la película: el ya célebre número musical del atasco en mitad de la autopista. Un enérgico y espectacular arranque aderezado con el tema Another Day of Sun que fue ensayado a conciencia.