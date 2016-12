Valentina Zanere: "Con 'Soy Luna' estamos creando un proyecto único"

La serie de Disney Channel Soy Luna ha marcado un nuevo hito entre los niños y adolescentes tras el éxito de Violetta. Este nuevo éxito que se rueda en Buenos Aires llegó a España el pasado mes de abril y ha conseguido sentar en sofá a más de 9,8 millones de espectadores en nuestro país.

Soy Luna está protagonizada por una joven de nombre Luna a la que un día su vida da un giro de 360º cuando sus padres reciben una propuesta inrechazable por la que tienen que mudarse a otro país. Luna tendrá que empezar una nueva vida en la que su mayor aficción, el patinaje, seguirá teniendo un papel fundamental.

Pero en su nueva vida se topará con Ambar Bensson, la antagonista de la serie, a la que interpreta la actriz argentina Valeria Zenere.

Valeria ha aterrizado en nuestro país y en CHANCE hemos estado con ella para conocer todos los secretos que esconde su personaje y cuáles son los sueños de la actriz que da vida a Ambar.

CHANCE: Valentina, recién llegada a España. ¿Qué tal la experiencia?

Valentina Zenere: Muy lindo, la verdad es que me han recibido muy, muy bien. No paré ni un segundo. Estoy muy contenta de estar acá. Es un placer. Es la primera vez que salgo de Latinoamérica con Soy Luna, así que me llamó la atención este recibimiento.

CH: El éxito de Soy Luna es indudable. ¿Se ha convertido en la serie de Disney Channel del momento, para ti?

V.Z: Hasta donde yo tengo entendido me parece que sí. La verdad es que eso lo tiene que determinar el público, yo estoy muy contenta haciendo lo que hago y todos estamos muy contentos porque esto que estamos creando es un proyecto único. Cada uno está enfocado en una cosa, unos están más enfocados en actuar, otros más en cantar, otros más en el baile, pero todos amamos lo que hacemos y creo que eso traspasa la pantalla y eso es algo muy lindo.

CH: Vuestras mayores fans son niñas de entre 4 y 12 años, ¿qué valores crees que les estáis inculcando con Soy Luna y qué están aprendiendo?

V.Z: Obvio, es un poco todo, ¿no? Los personajes son adolescentes que están descubriendo quién son y están viviendo esas pasiones. Ambar, mi personaje y los que están en la clase conmigo digamos, están terminando el colegio entonces también están viendo qué van a hacer con su vida, algo que se va a ver en la segunda temporada. Para mí implica un montón de valores, desde el amor hasta la valentía... La serie habla mucho de ser valiente, de conseguir sus sueños, de perseguir sus sueños. Un poco lo que viven los adolescentes de todo el mundo. Después también que en el elenco haya personas de cada país, que así los niños se pueden identificar con ellos.

CH: ¿Qué supone saber que te están viendo en 150 países y eres conocida a nivel mundial?

V.Z: Suena tan loco cuando lo dices. La verdad es que no soy para nada consciente de lo que pasas. Me gusta vivir esta experiencia como eso, como una experiencia, como un trabajo, como algo que me abra puertas que ojalá. Pero en este momento me gusta estar centrada en Ambar, en Valentina, en seguir siendo quién soy y aprender un montón, que Disney la verdad es que es una escuela enorme, siempre tenemos una persona a la cual recurrir estemos donde estemos. Desde que llegué tengo una persona que está conmigo todos los días y lo mismo también con la gente allá, es genial tener a alguien a quién llamar, a quién preguntar...

CH: ¿Tienes algún referente de actriz?

V.Z: Sí, Meryl Streep. Porque me parece que es increíble. En cada película hace algo mágico y parece otra persona totalmente diferente y eso es muy loco.

CH: ¿Qué proyecto te gustaría hacer después de Soy Luna?

V.Z: La verdad es que me gustaría hacer algo... algo diferente, ¿no? Algo como más jugado. Trataría de hacer algo totalmente diferente. Porque bueno es muy lindo Soy Luna y soy súper feliz y ojalá dure mucho pero ojalá que al salir pueda hacer algo diferente porque de eso trata un poco mi trabajo, jugar a ser otras personas.

CH: Además de actuar, ¿qué otras facetas artísticas te gustaría desarrollar profesionalmente?

V.Z: Me gusta mucho cantar, disfruto mucho el show en vivo. Vamos a hacer ahora un tour a partir de abril allá en Latinoamérica y ojalá que llegara aquí también y a otros lados. Pero me resulta muy lindo porque cuando hago una película no puedo compartir con mi público la magia del directo y creo que es un mundo que he descubierto ahora y que me gusta mucho, me encanta el musical.

CH: Soy Luna arrasa en las redes sociales. ¿Tú qué tal te desenvuelves en las redes?

V.Z: Es cierto, las redes sociales mueven montañas. La verdad es que yo soy pésima para eso. Me cuesta mucho postear y estar como pendiente, pero bueno eso lo saben los que ya me conocen. Y bueno yo soy como muy auténtica en todos los sentidos entonces me muestro tal y como soy pero sí que las redes son algo importantes, como muy grandes y tengo que darle más uso. Pero sí que sigo a algunos youtubers que son amigos míos.

CH: Y hablando de youtubers ¿te gustaría probar a abrirte un canal o ser bloguera?

V.Z: Sí y no a la vez. La verdad es que tengo amigos que son youtubers y me gusta lo que hacen, de hecho me causan gracia pero no me veo poniéndome delante de una cámara y hacer ese tipo de cosas. Si me gustaría mostrar otras cosas. Por ejemplo mi compañero Michael que tiene un canal de youtube lanzó un vídeo con un mensaje muy lindo y por ese tipo de cosas sí que me gustaría llegar a la gente de esa forma. Así que véanlo, que está muy bueno.

CH: A pesar de que tu personaje es la antagonista recibes mucho cariño por parte de las fans, ¿no?

V.Z: Sí, me llega al corazón. Siempre es lindo. Es como cuando te dan una palmadita en la espalda como ver a alguien que te admire y te felicite por tu trabajo. Te recargas de energía como cuando ves a niñas que te miran como si fueras Mickey y te dan un abrazo... Eso es lo que me da ganas de seguir.

CH: ¿Qué es lo que has aprendido de tu personaje?

V.Z: A nivel profesional muchísimo. Pasamos mucho tiempo dentro del set, me han tocado jornadas muy largas desde la primera hasta la última escena, he tenido que hacer monólogos, trabajar con unos actores impresionantes, entonces yo creo que aprendido mucho en todos los sentidos. He ganado mucha experiencia, he aprendido de grandes actores, tengo dos directores increíbles. La verdad es que me llevo muchas cosas de Soy Luna.

CH: ¿Qué es lo que más te ha gustado de España?

V.Z: La verdad es que tuve muy poco tiempo para recorrer, solo había venido una vez y me gustó mucho Europa. Siento que es lo que hay que hacer, que está todo bien acá en Europa.

CH: ¿Te gustaría trabajar en España?

V.Z: Si, obvio. Me encantaría.