Varias sociedades científicas apoyan la vacunación frente al neumococo en mayores de 65 años

Un total de 18 sociedades científicas han publicado la actualización de un documento de consenso en el que recomiendan vacunar frente al neumococo, preferiblemente con la vacuna conjugada trecevalente, a mayores de 65 años y población adulta con patologías de base, en virtud de las últimas evidencias científicas al respecto.

En el anterior documento hacían referencia al uso de esta vacuna por riesgo de patología de base pero ahora incluyen la recomendación por edad tras los resultados de un ensayo clínico que ha demostrado la eficacia de la vacuna en mayores de 65 años.

"Siguen acumulándose numerosas evidencias sobre el elevado riesgo que existe para determinados sectores de la población de sufrir tanto enfermedad neumocócica invasiva como neumonía", ha reconocido Fernando González-Romo, microbiólogo clínico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Actualmente se estima que la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad en este grupo de población es de 14 casos por cada mil habitantes y año, y la mortalidad aumenta sobre todo cuando los pacientes van a la UCI y más aún en pacientes mayores de 65, sobre todo cuando la neumonía es grave.

La edad es uno de los factores de riesgo más importantes relacionados con una mayor predisposición a sufrir enfermedad neumocócica, por la coincidencia de factores de riesgo y por la propia disminución progresiva de la respuesta inmune asociada al paso de los años.

Además, la tasa de hospitalización por neumonía neumocócica en España es 8 veces superior en los adultos de 65 años o mayores en comparación con los adultos de menor edad.

La actualización 2017 del Consenso nace con vocación formativa, para modificar esta percepción y cuenta para ello con una baza a favor, al haber puesto de acuerdo a 18 de las Sociedades Científicas directamente implicadas en la asistencia de los pacientes que mayor riesgo tienen de contraer enfermedad neumocócica en sus diferentes variantes.

ATENCIÓN PRIMARIA, CLAVE PARA MEJORAR LA COBERTURA

Sus firmantes consideran que el médico de Atención Primaria juega un papel esencial para lograr incrementar la cobertura de vacunación y que el farmacéutico comunitario puede ser "un gran apoyo" mediante la prevención, promoción y protección de la salud pública y educación sanitaria, informando al ciudadano sobre las ventajas de vacunarse.

Aunque las sociedades firmantes reconocen que para algunas de las recomendaciones de este documento de consenso "no existe en estos momentos financiación pública", recuerdan que el hecho de que la vacuna no esté financiada "no quiere decir que no pueda estar recomendada".

El documento está firmado por la Sociedad Española de Quimioterapia, Infección y Vacunas (SEQ), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), la Sociedad Española de Reumatología (SER) y la Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP).