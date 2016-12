Varry Brava: "La gente quiere pop en castellano y cantar las canciones de los grupos que le gustan"

Varry Brava están de vuelta con Safari Emocional, disco editado en noviembre y que servirá de 'excusa' para el regreso a la carretera durante 2017 de Óscar, Vicen y Aarón para presentar unas canciones que exploran y descubren al mismo tiempo su lado más íntimo y su lado más canalla. Con todas sus luces y no pocas sombras.

"Es un disco de pop como nosotros lo entendemos, donde caben muchas cosas, con ritmos bailables y canciones pegadizas. Tiene nocturnidad pero también hay historias luminosas", plantea a Europa Press el guitarrista y teclista Aarón Sáez, antes de que el vocalista Óscar Ferrer apunte que esta vez "cuentan las historias con un poquito más de profundidad y emoción" lo que les convierte en "menos plásticos".

Prosigue Óscar señalando que empezaron a desarrollar las ideas que tenían hace año y medio y cuando iniciaron la maquetación constataron que querían "hacer un disco en familia, con tiempo para darle cariño". "Lo hemos pasado genial, nos hemos reído mucho y han pasado muchos amigos por el estudio, en un proceso tranquilo", apostilla.

Para esta familiaridad, han contado como productor con Jorge Guirao de Second, para que les "echara una mano en la toma de decisiones y participara como uno más", según apunta Óscar, mientras que el guitarrista Vicente Illescas da alguna clave de su sonido actual: "Jorge experimenta con todo tipo de pedales y sintes y si no le paras los pies no tiene final. Es el típico loco de estas cosas".

Aarón resalta, en cualquier caso, que ellos siempre han "bebido mucho de los ochente y de la gente que trabajaba con sintes", por lo que en realidad este Safari emocional les ha salido con naturalidad. Eso sí, agrega que él personalmente pensaba que les iban a decir que este era su "disco más guitarrero pero nadie lo ve así". "Es por el tratamiento, porque hay muchas guitarras que en otros, aunque parecen sintes", subraya.

"Yo creo que los sintes se han incorporado al pop independiente de una manera muy fuerte y ahora muchas bandas los utilizan", tercia Óscar, para luego devolver la palabra a Aarón, quien zanja la cuestión afirmando que, en última instancia, "se han enriquecido las canciones y la manera de hacerlas".

PRESENTACIÓN EN DIRECTO

La gira de presentación del nuevo álbum arrancará el 18 de febrero de 2017 en la Joy Eslava de Madrid y continuará por "otras salas y festivales". Tras la capital, de hecho, ya están anunciadas paradas en Córdoba (24 de febrero, Hangar), Sevilla (25 de febrero, Sala X), Alicante (10 de marzo, Sala Stereo), Valencia (11 de marzo, Rambleta), León (16 de marzo, Gran Café), Palencia (17 de marzo, Universonoro), Zaragoza (31 de marzo, Sala López) y Barcelona (1 de abril, Luz de Gas).

"Nos gustan mucho las chicas, los festivales y las chicas en los festivales", bromea Óscar al tener que elegir entre presentarse en salas o en otros eventos de mayor tamaño. Y añade: "En un festival hay un montón de gente con gustos similares y con ganas de pasarlo bien. Eso solo puede generar cosas divertidas".

Esto le lleva a recalcar que "un festival de música es un parque de atracciones y si algún día falta todos nos acordaremos y los echaremos de menos". "Al final, es que la gente quiere pop en castellano y cantar las canciones de los grupos que le gustan. Por eso hay grandes festivales y luego están los ayuntamientos, que montan conciertos, los llaman festivales y ya está", plantea.

Esta última afirmación de su compañero lleva a Vicente a recodar que con el cambio de siglo "parecía que todo era mestizaje", pero ahora la situación es otra. Asintiendo, Óscar sentencia: "Ahora el pop en castellano ha vuelto porque es lo que la gente más consume. El indie es el pop de este país y me parece brutal lo que está pasando. Es genial que las bandas puedan sacar sus discos, salir a la carretera y soñar de vivir de ello".

Y aún entra Aarón para aportar otra sentencia más al asegurar que "hemos llegado a un punto más luminoso en el pop, que ahora en general" está más del lado de la propuesta de Varry Brava. "Ahora se busca pop más fresco en lugar de la tristeza congénita de lo que era indie hace años", remacha Vicente Illescas.