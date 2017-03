Vega: "Los comienzos del pop están en la música italiana de los años cincuenta y sesenta"

El plan inicial de Vega era publicar un nuevo álbum con composiciones propias, pero la música italiana de mitad del siglo XX con la que creció reapareció en su camino súbitamente. "Paré una temporada para descansar y empecé a escuchar estas canciones. Le comenté a Sebastian Krys que me gustaría grabarlas algún día y me respondió ¿por qué no ahora?", relata a Europa Press la cordobesa.

De esa conversación con su productor de cabecerá surgió 'Non Ho L'età' (La Madriguera Records / Subterfuge), el reciente nuevo disco con el que ha llegado al número 3 en la lista española de ventas: "Quería rescatar esas canciones con las que crecí de pequeña, que me ponía mi madre, en un momento en el que venía muy saturada de mi etapa anterior porque todos mis trabajos previos son de compositora, autora y letrista".

"Es mi primer disco de intérprete, con música italiana, casi toda de los cincuenta y los sesenta", resume Vega, quien, buscando en sus recuerdos, encontró a Mercedes Mígel Carpio (su nombre real), la niña que nació en Córdoba en 1979 y que tiene "muy interiorizada" estas canciones. Tanto que, según admite, "siempre había imaginado" cómo las haría ella a su propia manera.

"Es rendir homenaje a esa música que, para mi, es el comienzo del pop tal y como lo conocemos, porque es un poco pre-Beatles todo esto", apunta, para luego relatar que, con la decisión ya tomada, se fue a Los Angeles con Sebastian Krys en 2015 "con la intención de hacer dos discos", pero entonces supo que estaba embarazada de su primera hija. Esto le llevó a decidir frenar la grabación de 'La reina pez', disco con material propio, y centrarse en su universo italiano.

Un periplo natural de decisiones que Vega sintetiza: "Es un disco como de homenaje a la familia y de repente yo amplío la mía. Así que mi hija va a nacer de alguna manera con las mismas canciones con las que crecí yo, aunque no le correspondería eso. Sus primeros años de vida le va a tocar escuchar lo mismo que escuché yo, así que tiene esa parte de sentido circular que para mi es importante en todas las cosas".

CANCIONES MUY MELÓDICAS

Tras confesar que para escoger el repertorio pidió opinión a sus padres, hermanas y amigos, Vega destaca el carácter "melódico" de todas estas canciones, surgidas en una época "muy prolífica, en parte por responsabilidad del Festival de San Remo". "Hay una mezcla de canciones muy conocidas con otras que no están tan frescas en la memoria de la gente", señala.

Grabado en los estudios Capitol Records de Los Angeles, 'Non Ho L'età' se centra en esa época concreta de la música italiana, la de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, teniendo como referentes a Modugno, Celentano, Mina, Cinquetti o Conte. "Es la época dorada de la música italiana. En general de la música, pero en Italia concretamente fue muy potente", asevera Vega.

Y plantea: "Mi público es muy diverso y de muchas edades. Los jóvenes pueden descubrir de dónde mama el pop, porque toda esta canción melódica italiana son los comienzos que apuntan por donde iba a ir el pop en una época aún pre-Beatles. Antes de los Beatles, que hicieron la revolución, la música venía por otros derroteros y había gente que apuntaba hacia donde se encaminaba la música ligera".

Todos estos argumentos le llevan a remachar que el pop tal y como lo conocemos "tomó mucho de la música italiana de esta época". "Los comienzos del pop están en la música italiana de los años cincuenta y sesenta. Más verde, no tan concebido como lo entendemos con los Beatles, pero está ahí", destaca, al tiempo que defiende su decisión de acudir a "las fuentes originales".

"Intento que todo lo que vaya firmado con mi nombre tenga un sello de calidad innegable. Que a la gente le guste más o menos pero que no se pueda negar que está bien hecho. La música seleccionada ya tiene ese punto de elegancia, pero me he recreado como intérprete y quería que tuviera ese matiz de descubrimiento de las canciones", afirma Vega.

https://youtu.be/piw9Ge0DnOM

Sobre la decisión de cantar las canciones en su idioma original, señala la cordobesa que "en España hemos comido mucho artista italiano cantando en español y ellos muy poco español cantando en italiano". Por eso, asegura que las canta en italiano porque es como las conoció y porque, además, "el italiano es un idioma con una musicalidad muy especial".

"Hay muchos ejemplos de canciones adaptadas a otro idioma y que pierden mucho. Estas canciones me gustaban por lo que transmitían más que por lo que puedan decir, porque yo no sabía italiano", reflexiona, antes de sentenciar que "la música es un idioma universal y hay canciones que te llegan y luego ya te enteras de lo que dicen".

COLABORACIÓN CON ELVIS COSTELLO

La guinda a este proyecto la pone la colaboración de Elvis Costello en el tema 'Dio come ti amo', lo que convierte a Vega en "la primera artista española que colabora" con el influyente músico inglés. "Más allá de eso, esto surge de una manera muy inocente cuando se lo propuso Sebastián a él en un camerino de Los Angeles", relata la cordobesa, quitando hierro al asunto, aunque lógicamente orgullosa.

Y al respecto añade: "Cuando Elvis supo que yo era una artista española haciendo un disco en italiano de canciones italianas de los sesenta, se interesó y me pidió que le mandara las maquetas. Me dio mucha vergüenza pero se las mandamos y decidió participar. Él no gana nada con cantar conmigo, pero aporta excelencia y calidad. Puede cantar con quien le dé la gana, tiene en casa a Diana Krall, pero el proyecto le motivó porque también es muy fan del folclore en general".

https://www.youtube.com/watch?v=NF8VY8vGtwc

Grabar en Los Angeles, por tanto, resultó siendo determinante para que Elvis Costello se cruzara en su camino. Allí, en Capitol Records, contó con músicos como Pete Thomas (batería), John Falcone (bajo), Kike Fuentes (guitarras), Roger Manning Jr (teclados), Sean Billings (trompeta), Humberto Ruíz (trombón) y Pepe de la Santa Cecilia (acordeón).

"No creo que en España no se respete la música, el problema es que en España no se respeta la cultura en general", recalca Vega al comentar su decisión de trabajar en Estados Unidos. "La industria va dando pasos, ha aprendido la lección, y tenemos que llegar a un punto de reconciliación en el que la gente entienda que para que sigamos teniendo proyectos y cultura, hay que invertir en cultura", indica.

Profundizando en el asunto, explica que "hacer un disco con unas calidades que no defrauden requiere una inversión muy potente", lo cual le lleva a asegurar que "la gente es consciente de lo que paga en una tienda por un disco, pero no es consciente de lo que llega al final a los que han participado". "Puedo enumerar una lista de 200 personas que están para que esa cosa de plástico le llegue a la gente. Y en digital también están", subraya.

Y aún plantea: "La música no tiene la suerte del cine, nosotros no tenemos subvenciones para empezar a rentabilizar un proyecto. No soy muy partidaria de las subvenciones y nuestras inversiones, obviamente, son menores de primeras, pero claro, si no hay una retroalimentación es muy difícil que todo siga caminando. Necesitamos que siga funcionando la industria".