Vin Diesel presenta xXx: Reactivated: "Faltan películas de acción con las que la gente simplemente se divierta"

Vin Diesel regresa a los cines el próximo 20 de enero con lo que mejor sabe hacer: ofrecer a sus fans una buena dosis de acción y diversión. Y lo hace resucitando a uno de sus personajes, Xander Cage, en xXx: Reactivated, la apuesta por recuperar el espíritu de la película que estrenó allá por 2002.

En esta cinta, dirigida por DJ Caruso (Soy el número cuatro, Disturbia) y cuyo reparto incluye otros rostros tremendamente conocidos del cine y la televisión: Donnie Yen (Star Wars: Rogue One), Ruby Rose (Orange Is The New Black) o Nina Dobrev (Crónicas Vampíricas), Xander Cage (Diesel) vuelve a ser llamado a filas por el gobierno americano para recuperar La caja de Pandora, una peligrosa arma de destrucción que parece haber caído en las manos equivocadas. Pero hay pequeño problema... Él no es un patriota, él es 'Triple X'. Y Triple X hace las cosas a su manera.

"Personalmente necesitaba una película en la pudiera reír otra vez, no parar de sonreír durante el rodaje y darle esa ligereza a uno de mis personajes", confiesa Vin Diesel en una entrevista a Europa Press durante la premiere europea de la película de Paramount Pictures en Londres.

Quizá algo abrumado por el extenso duelo que tanto él como sus compañeros de su otra gran saga, Fast and Furious, sufrieron tras el fallecimiento de Paul Walker en 2013, Diesel decidió reencarnar a uno de sus personajes más puramente desenfadados. Y argumenta dicha decisión explicando que "definitivamente faltan películas de acción con las que la gente se ría, con las que simplemente se divierta". Y es que para el actor y productor estadounidense, estas son un tipo de producciones que "quizá hemos perdido un poco en Hollywood".

UN MAESTRO DE LAS FRANQUICIAS

Tras su incontestable éxito como Toretto en la saga Fast & Furious, su igualmente mítico papel en Las crónicas de Riddick y hasta poniendo voz al animado Groot en Guardianes de la Galaxia, esta nueva entrega de XXx supone la enésima aventura de Vin Diesel en una franquicia cinematográfica de acción.

La pregunta es: ¿cuál de estos personajes es su preferido? "Es duro elegir a mi 'hijo' preferido en Hollywood...", bromea el intérprete, quien termina confirmando que "cada uno de ellos representa una parte diferente" de su persona. "Todos ofrecen cosas diferentes... No creo que pueda elegir un favorito".

Y con tal experiencia profesional, ¿le queda algún proyecto en el tintero? Pues sí, y tiene mucho que ver con España. "Hace 10 años estuve en la ciudad de Sagunto, en el auténtico templo de Diana, y prometí al mundo que llevaría a cabo la trilogía de Aníbal Barca", confiesa entusiasmado sobre un proyecto que todavía tiene en mente y en el que pretende llevar al cine las andanzas del famoso general cartaginés que puso en jaque al Imperio Romano en el siglo III a. C.

Por lo pronto, este año le aguardan tres grandes estrenos. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 llegará en agosto, mientras que Fast and Furious 8 hará lo propio unos meses antes, el 14 de abril. Pero sus millones de seguidores en todo el mundo ya tienen de vuelta al Vin más auténtico con el estreno de xXx: Reactivated. Y es que como dice el propio Xander Cage: "¡Yo vivo para esta mierda!".