Vintage Trouble actuarán en junio en Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona

Vintage Trouble regresarán a España la próxima primavera para una gira con la que visitarán cuatro ciudades.

Dicha gira empezará en Zaragoza (16 de junio, Slap! Festival) y pasará también por Madrid (17 de junio, Blackisback Festival en Conde Duque).

Los californianos pasarán también por Valencia (19 de junio, Sala Moon) y Barcelona (20 de junio, Sala Apolo).

Estos conciertos se encuadran dentro de una extensa gira europea. El grupo no ha anunciado nuevo disco, si si bien días atrás estrenó un nuevo single, Knock me out.