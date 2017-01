Brian Wilson, Royal Blood, Explosions in the Sky y Los Punsetes, al Bilbao BBK Live 2017

Royal Blood y Brian Wilson encabezan las nuevas confirmaciones de Bilbao BBK Live. Explosions in The Sky, Joe Goddard, Aterciopelados, Los Punsetes, IDLES, y Zazkel completan esta nueva tanda de nombres del festival.

Bilbao BBK Live continúa así agrandando el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de julio en Kobetamendi. Las nuevas incorporaciones se suman así a los ya anunciados Depeche Mode, The Killers, Die Antwoord, Phoenix o Two Door Cinema Club, entre otros.

Banda británica revelación en 2015 y alabados por los mismísimos Dave Grohl o Jimmy Page, antes de publicar su disco debút todo el mundo hablaba ya de Royal Blood. En tan sólo dos años se convirtieron en un fenómeno mediático que agotaba entradas dentro y fuera de sus fronteras.

Este dúo inglés compone un rock enérgico adictivo, con toques de blues y garage de los que no se puede escapar y todo ello sin contar con una sola guitarra. Los de Brighton sorprenden sobre el escenario porque es difícil de creer que tan sólo dos personas puedan sonar tan potentes o mejor incluso que una banda al completo.

Fundador de los californianos The Beach Boys, embajadores mundiales de la música y la cultura del surf, Brian Wilson interpretará en el Bilbao BBK Live el que él mismo vislumbró como "el disco de rock & roll más importante de la historia", 'Pet Sounds'.

Con su publicación, The Beach Boys cambiaban las chicas en bikini y las olas por el rock psicodélico. Un disco demasiado adelantado para la época, que inicialmente no convenció, y que terminó siendo considerado como una obra maestra del rock. Paul McCartney confesó que 'Pet Sounds' le había servido de inspiración a la hora de componer 'Sgt Peppers'.

Explosions In The Sky son una banda instrumental post-rock norteamericana. Sus actuaciones, llenas de emotividad y matices hacen del directo de esta banda un imprescindible. Presentarán 'The Wilderness' (2016), álbum del que ellos mismo dicen que "cuenta con el lirismo de los primeros años de Peter Gabriel, el romanticismo de The Cure y la melancolía de Fleetwood Mac."

Con nuevo disco que verá la luz en 2017, Joe Goddard regresa a Bilbao BBK Live. Miembro de Hot Chip, The 2 Bears, compositor, productor, DJ, remixer y co-fundador del sello Greco-Roman, su sed por la experimentación y un instinto brutal para hacer disfrutar a cualquiera en la pista de baile nos llevan a asegurar que el británico pondrá en pie a Kobetamendi en cuanto se suba al escenario.

En 1990 Aterciopelados irrumpieron en la escena musical latinoamericana con una propuesta musical única, llena de modernidad y tradición. Casi 30 años después siguen sonando tan a "brebaje chamánico, psicodelia folclórica e iluminación punk" como al principio. Tras un impasse de ocho años, estos embajadores del rock colombiano lanzaron 'Reluciente, Rechinante y Aterciopelado' en 2016.

Consolidados en el panorama nacional, Los Punsetes aterrizarán en Kobetamendi con su quinto disco '¡Viva!', que saldrá a la venta el próximo mes de marzo y que la propia banda define como "110% marca de la casa: el grupo sonando como nunca, varias frases con la acidez habitual para enmarcar y unos cuantos momentos memorables para revivir en directo".

Idles es responsable de la resurrección de la escena indie de Bristol con su mezcla de punk-glam y post-punk. A estos cinco les sobra actitud para marcarse directos dignos de recordar en los que desbordan energía, fiereza y rabia. Lanzaron su primer EP 'Welcome' en 2012 y su disco debut saldrá el próximo 10 de marzo.

Los ganadores de la última edición de Banden Lehia, Zazkel, se suman también al cartel del festival donde presentarán su interesante propuesta de ritmos basados en el pop vasco de los 80, el afrobeat y la música disco estadounidense.

El próximo 9 de febrero finalizará la oferta de bono a 110 euros más gastos. Estos pueden adquirirse en la web del festival.