Clip en exclusiva de XXX Reactivated con Vin Diesel, Ruby Rose y Toni Collette

Xander Cage está de vuelta en xXx: Reactivated, la cinta en la uqe Vin Diesel resucita a uno de sus personajes más emblemáticos y que pretende recuperar el espíritu de la película que estrenó allá por 2002.

D.J. Caruso dirige el tercer capítulo explosivo de la exitosa franquicia en la que el atleta extremo Xander Cage (Vin Diesel) se convierte en agente del gobierno. Al salir de su autoexilio, se enfrenta al mortal guerrero alfa Xiang y a su equipo, en una carrera para recuperar un arma siniestra y aparentemente imparable conocida como la caja de Pandora.

Reclutando a un grupo totalmente nuevo de compañeros en busca de emociones, Xander se encuentra enredado en una conspiración mortal que apunta a los más altos niveles de los gobiernos del mundo. Con mucho ingenio y una actitud ruda, 'xXx: Reactivated' promete subir el listón de la acción extrema con algunas de las escenas de especialistas más alucinantes jamás vistas en el cine.

Junto a Diesel, completan el reparto de XXX: Reactivated rostros tremendamente conocidos del cine y la televisión: Donnie Yen (Star Wars: Rogue One), Ruby Rose (Orange Is The New Black), Nina Dobrev (Crónicas Vampíricas), Deepika Padukone (Happy New Year), Toni Collette (El sexto sentido) y el futbolista del F.C. Barcelona Neymar Jr. que hace un cameo en la película.