El aclamado terror de No Respires 've la luz' en DVD y Blu-Ray

La oscuridad no como una prisión, sino como un arma. Así funcionaba la mente de El ciego, el personaje anónimo de Stephen Lang (Avatar) en la aterradora No Respires, una de las cintas más rompedoras de los últimos años y de la que ahora Sony Pictures Home Entertainment lanza su DVD y su Blu-Ray este miércoles 18 de enero.

Amén de Stephen Lang, No Respires está protagonizada por Jane Levy (Posesión Infernal), Dylan Minnette (Pesadillas) y Daniel Zovatto (Está detrás de ti), y narra el asalto de tres ladrones a la casa de un hombre ciego, pensando que podrán robarle fácilmente dada su condición. Cuando el ciego revela su oscuro secreto, los ladrones se dan cuenta del gran error que han cometido.

"Al principio de la película es el dinero lo que les mueve", cuenta el coguionista Rodo Sayagues, "y hay uno más fuerte, que es quien dice qué hay que hacer". Ese "uno" es el personaje de Daniel Zovatto, quien define a este como "alguien a quien le gusta ir arreglado y tener a su chica a su lado. Un tío simpático. Quería que lo amara o lo odiara".

Una de las escenas más estremecedoras es aquella en la que todo el sótano está a obscuras. De ella hablan el director y, Fede Álvarez, y el director de fotografía, Pedro Luque quien asegura que con esta set piece "estás sumergido en la oscuridad, no hay luz, pero no es una pantalla negra: se ve que las puertas están cerradas y que no hay escapatoria".

"Me enorgullece estilísticamente", comenta por su parte Álvarez, "cada vez que el ciego dispara su arma, hay luz. El color aparece durante un par de fotogramas y vuelve al blanco y negro. Esta secuencia te hace sentir extraño y es escalofriante".

LOS EXTRAS DE NO RESPIRES

El lanzamiento en Blu-Ray y DVD viene cargado con una gran cantidad de contenido extra que llevará a los (aterrados) espectadores a situarse tras las cámaras junto con el director y el equipo de la película.

El director Fede Álvarez acompañará a los fans del género a través de cinco featurettes: 'No hay escapatoria', 'Creando la casa del terror', 'Conoce al reparto', 'Un hombre en la oscuridad' y 'Los sonidos del horror', sobre distintos aspectos que confieren a No Respires su singular estilo visual.

Además, estas ediciones incluyen ocho escenas eliminadas con comentarios opcionales del director, así como una versión completa con los comentarios de Fede Álvarez, el coguionista Rodo Sayagues y el actor Stephen Lang.