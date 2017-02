La alfombra roja de los Brit Awards, donde Brooklyn Beckham fue el más elegante

Algunos de los grandes nombres de la música llenaron de glamour (o al menos lo intentaron) el O2 Arena de Londres, donde se celebraron los Brit Awards en los que Ed Sheeran fue el gran triunfador de la noche, aunque en cuestiones fashion la cosa estuvo más reñida. Analizamos con lupa con looks de la noche del miércoles: Desde que Katy Perry se pasó al rubio está más favorecida que nunca. El moreno hacía que resaltaran más sus ojos claros, pero el rubio le dan más dulzura y por eso precisamente los colores pastel le sientan tan bien. Eso sí, de ñoño su look tenía poco y se enfundó un minivestido degradado rosa y plateado que combinó con una chaqueta con solapas de seda que firmaba Versace y combinó con unas sandalias de pulsera en el mismo tono que el vestido.

De corto como ella también fue Nicole Scherzinger, que estaba muy sexy con unas botas over the knee a juego con su chaqueta de esmoquin que llevó a modo de vestido en rojo y plateado.

Este último color también fue el protagonista de los look de Pixie Lott, que se decantó por un vestido con flecos cut out que firmaba Julien Macdonald, y Holly Willoughby que no arriesgó y se enfundó un modelo muy bola de discoteca muy corto y de manga larga cuajado de lentejuelas.

Emma Willis fue más sencilla, con un modelo de estilo tubular con escote halter joya con el que estaba muy elegante pero quizá demasiado formal para una alfombra roja como la de los Brit Awards. La versión más sexy del vestido negro y largo la llevó la británica Ellie Goulding con un modelo de Philipp Plein con cadenas en el pecho y abertura central: pura sensualidad. Como esta cantante, Rita Ora tampoco se anduvo con minimalismos y optó por un vestido con escote palabra de honor verde con pedrería de Alexander Vauthier.

Quien sí dio una lección de estilo y ganó por goleada a todos los asistentes (con permiso de Ed Sheeran, claro, que estaba muy favorecido con su traje azul marino, y de Craig David, con un total look negro) fue Brooklyn Beckham. El hijo mayor de David y Victoria Beckham sí que sabe cómo deslumbrar en una alfombra roja sin necesidad de conjuntos excéntricos y lució un abrigo de cuadros de Burberry, pantalón pitillo y botas. Lo sencillo gusta.