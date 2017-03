Las "bicibirras", aparcadas

Están aparcadas en un garaje de Madrid y, de momento, las bicibirras no podrán recorrer las calles de la capital. Según la policía municipal los papeles de esta bicicleta multitándem son los de una máquina similar a un ciclo y esto no es suficiente, aunque admiten que estos vehículos a pedales no aparecen contemplados en la ordenanza de movilidad. Sobre este transporte y otros alternativos no existe una normativa. Hay un vacío legal y ahora los ayuntamientos estudian cómo regular su circulación.