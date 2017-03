Cameo de un famoso cantante británico en Juego de Tronos

Acaba de desvelar uno de los secretos de la séptima temporada de 'Juego de Tronos': el cameo de Ed Sheeran. David Benioff, showrunner de la serie de HBO, acaba de desvelar en el Festival SXSW que el cantante británico aparecerá en la nueva entrega, que se estrenará en España el 17 de julio.

De acuerdo con informaciones publicadas por Entertainment Weekly, los productores del show trataron de conseguir que el ganador de un Grammy permaneciera en la ficción durante mucho tiempo. "Hace años que intentamos conseguir a Ed Sheeran para sorprender a Maisie Williams (Arya Stark), y finalmente lo logramos este año", dijo el productor ejecutivo, aunque no desveló más detalles del personaje que encarnará el ídolo musical.

El intérprete de 'Shape of You' no es el primero artista musical que participa en la adaptación televisiva de la obra de George R. R. Martin. El percusionista de 'Coldplay', Will Champions, y el líder, guitarrista y vocalista de 'Snow Patrol', Gary Lightbody, han realizado apariciones estelares.