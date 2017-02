Caos internacional en Internet tras la caída de la nube de Amazon

Según informan desde la propia compañía Amazon, el problema está asociado al 'servicio de almacenamiento S3 en US-EAST-1', lo que afecta a "todas las aplicaciones y servicios dependientes". "Estamos trabajando activamente para solucionar el problema", han manifestado, al tiempo en que avanzan que creen entender dónde está "la raíz del error".

For S3, we believe we understand root cause and are working hard at repairing. Future updates across all services will be on dashboard.