Seis clásicos seriéfilos para regalar estas Navidades

Dicen que vivimos la época dorada de las series. Puede que no les falte razón. Clásicos modernos como The Wire, Los Soprano o Breaking Bad junto a fenómenos fan como The Walking Dead o Juego de tronos han contribuido decisivamente a dar un impulso a la ficción televisiva. Pero antes de ellas... hubo otras. Títulos míticos de la pequeña pantalla que todo seriéfilo que se precie debe tener en sus vitrinas.

Sony Pictures Home Entertainment España acaba de lanzar 6 megapacks con las temporadas completas de seis de estos clásicos básicos de la televisión que vuelven cargadas de extras y con aroma ochentero y noventero. Se trata Colombo, El equipo A, El coche fantástico, Miami Vice, Se ha escrito y Seinfield. Seis series que fueron protagonistas de la primera edad de oro de las series. ¿Quién no recuerda la melodía de la intro de Se ha escrito un crímen con la máquina de escribir de Jessica Fletcher? ¿O las elegantes hombreras Versace de Sonny Crockett en Corrupción en Miami? ¿Cómo olvidar aquel "Me gusta que los planes salgan bien" de Hannibal en EL EQUIPO A? Seis son las series históricas que Sony ha lanzado en DVD, un regalo para aquellos más jóvenes que tienen la suerte de disfrutar de la nueva edad de oro de las series pero que aún no han descubierto algunas de las mejores series de la historia, y también para aquellos que vivieron tardes emocionantes que marcaron para siempre su infancia. COLOMBO: UN REFERENTE DEL GÉNERO NEGRO La serie que marcó una época e inspiró todo un género, Colombo, vuelve con esta colección exclusiva que incluye las 7 primeras temporadas en DVD. El inolvidable Peter Falk y su ronca voz es Colombo, siempre envuelto en su gabardina y masticando un puro, es un incansable detective de homicidios que siempre dispara las preguntas más idóneas en los casos más truculentos y de difícil resolución. Rememora (o descubre) esta increíble serie que cuenta con brillantes participaciones como las de Janet Leigh, Sal Mineo, Robert Vaughn, Ricardo Montalban, Leonard Nimoy, Hector Elizondo, Robert Logia o Leslie Nielsen, entre otros. EL COCHE FANTÁSTICO Con David Hasselhoff, la súper-estrella de la televisión en los 80 y su súper-coche, K.I.T.T., El coche fantástico es un súper clásico de acción y aventuras. La serie sigue las trepidantes aventuras de Michael Knight, un supuesto detective fallecido al que le han dado una nueva identidad y físico. Su misión es luchar contra el crimen con la ayuda de un coche parlante de inteligencia artificial llamado K.I.T.T., un arma futurista de alta velocidad, equipado con los aparatos más novedosos, armas y personalidad propia. Impulsados por un gran sentimiento de justicia, persiguen a todos los criminales que actúan por encima de la ley. Este paquete con la serie completa en 26 discos viene acompañada de una gran cantidad divertido contenido adicional nunca visto como 'Manual del propietario de K.I.T.T.', 'Los sonidos de Knight' y 'El Coche Fantástico: Bajo el capó' entre otros. EL EQUIPO A M.A. Barracus, Hannibal, Murdock y Fénix, cuatro de los mejores hombres del ejército de Estados Unidos son encarcelados por un delito que no habían cometido. Tras escapar de la prisión pasan al submundo de Los Ángeles. Buscados por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna convertidos en EL EQUIPO A. Revive una de las series que más ha marcado la infancia de treintañeros y cuarentones de hoy, donde las explosiones, vuelcos de vehículos, tiroteos y la acción incansable les harán revivir sus tardes de bocadillo de chocolate frente a la pantalla. 27 discos componen esta colección completa que ya está disponible. SE HA ESCRITO UN CRIMEN Jessica Fletcher es una célebre escritora de relatos de misterio con una gran facilidad para resolver los crímenes más difíciles, tanto dentro como fuera del papel. Junto a los estrafalarios habitantes de Cabot Cove (Maine), Jessica escribe novelas policiacas al tiempo que comprueba que la realidad no es sino el fiel reflejo de lo que sucede en sus obras. Angela Lansbury es la protagonista de esta mítica serie (con mítica cabecera) en el papel que le otorgó 12 nominaciones consecutivas a los Premios Emmy. Este pack de 68 discos en DVD compila sus 12 temporadas donde aparecieron estrellas de los 80 como Jerry Orbach, Leslie Nielsen, Joaquin Phoenix, Andy García, Martin Landau, Milton Berle, Peter Graves y Vicki Lawrence, entre otros CORRUPCIÓN EN MIAMI (MIAMI VICE) Del director nominado al Oscar Michael Mann, llega el pack completo de Corrupción en Miami, la serie más influyente e innovadora de su época con las cinco temporadas completas y los dos episodios pilotos. Con un estilo impecable, actual y resuelto, esta popular serie tiene todas las aventuras llenas de acción de los agentes secretos de la brigada anti-droga: Sonny Crocket (Don Johnson) y Rico Tubbs (Philip Michael Thomas) en trepidantes episodios donde en los que se infiltran en el peligroso imperio de la droga y arrestan a los 'tipos malos', desde hábiles conspiradores hasta despiadados criminales. SEINFELD Catalogada por muchos críticos como la mejor comedia de historia de la televisión y "Lo mejor que pasó en la década de los 90" por la cadena E!, la sitcom narra la vida del propio Jerry Seinfeld, un cómico de stand up y su caótica vida con sus caóticos amigos en Nueva York. Co-protagonizada por Julia Louis-Dreyfus como la ex-novia de Jerry, Jason Alexander como George Costanza, el neurótico amigo de Jerry y Michael Richards como su excéntrico vecino Kramer, la serie, producida por el mismo Jerry Seinfeld y Larry David, fue ganadora del Emmy a la Mejor Serie en 1993, recibiendo esta nominación en 6 de sus 9 años en antena. Este pack completo (edición limitada) con las 9 temporadas cuenta con numerosos extras, desde tomas falsas a un disco extra con la emocionante reunión de todo el reparto y Larry David en el noveno aniversario del final de la serie a escenas eliminadas en 104 horas de extras que enamorarán a los fans más acérrimos de la serie.