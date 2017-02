Las claves que resumen el día 1 en la MBFW Madrid

La 56 edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid arrancó con un sabor agridulce. Por un lado, la alegría de empezar algo nuevo y por otro la tristeza por la pérdida de Bimba Bosé, a la que se le ha recordado en infinidad de ocasiones a lo largo de este viernes en el que han dado comienzo los desfiles en IFEMA.

Antes de que comenzara el desfile de Juan Vidal, el encargado de abrir la jornada, se reprodujo un vídeo con imágenes de la polifacética modelo, DJ, cantante y diseñadora, en el pasillo que separa las dos salas en las que se presentan las colecciones había varias fotos expuestas y David Delfín empapeló todo Madrid, IFEMA incluido, con otras fotografías de quien fuera su socia, musa y amiga.

Y eso solo había sido el comienzo del día porque la MBFWM dio para mucho, como te mostramos aquí:

1. El satén de Juan Vidal. Este tejido ha sido el protagonista de las colecciones más sofisticadadas en la Semana de la Moda de Nueva York en los desfiles de Ralph Lauren y Narciso Rodríguez, y en nuestro país en el de Jorge Acuña hace solo unos días. Juan Vidal viste a su mujer, muy femenina y sensual, con vestidos de satén al bies.

2. Las lacónicas palabras de Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo estuvo entre las invitadas al desfile de Juan Vidal, quien la vistió en su presentación en sociedad como pareja de Cristiano Ronaldo en los premios The Best que entregó la FIFA. "Me ha gustado mucho", respondió a Chance cuando se le preguntó por la colección. Parece que no le gusta mucho la prensa.

3. Los vestidos voladores de Ágatha Ruiz de la Prada. Que se acabe el verano no significa que lo que viene sea aburrido, por eso la diseñadora madrileña creó una colección otoño invierno muy festiva, pero una fiesta de las de verdad: con tartas, cupcakes donuts y globos, que hacían volar a sus vestidos.

4. Las realidades geométricas de María Escoté y Maya Hansen. Una vez más las dos diseñadoras se unieron para celebrar un desfile conjunto que tenía un denominador común: la geometría. Mientras que en Maya Hansen bebe de la escultura del constructivismo ruso, en Escoté del pintor francés Auguste Herbin, que se traduce en la pasarela en la primera en bodies y corsés con efecto trampantojo y en la segunda en estampado patchwork.

5. Los clásicos de Ángel Schlesser. Ni en la pasada colección primavera verano ni en ésta Ángel Schlesser ha estado presente en la dirección creativa de su firma tras la batalla legal en la que está inmerso desde hace unos meses, a pesar de ello, la firma ha seguido fiel a sus líneas rectas, sus trajes sastre y esa elegancia tan pura como clásica que ha conquistado a miles de mujeres dentro y fuera de nuestras fronteras.

6. El príncipe Carlos sobre la pasarela. El futuro rey de Inglaterra no ha estado en la pasarela madrileña, pero la colección que presentó Modesto Lomba está inspirada en el tejido que lleva como nombre príncipe de Gales, propio de la sastrería clásica confeccionada con paños de lana cashmere.

7. Francis Montesinos, de luto por Bimba Bosé. Aunque el desfile del valenciano arrancó entre hojas de vid y manzanas en su homenaje a la sidra con dos modelos tan ligeros de ropa como los participantes en el reality Adán y Eva, el final no pudo ser más emotivo. Palito, la hermana de Bimba Bosé, fue la encargada de cerrar el desfile vestida con un vestido de novia negro debajo de cuyo velo se dejaba ver su emoción. El público se puso en pie y arrancó a aplaudir con mucha fuerza.

8. Los 15 de Ion Fiz. El diseñador vasco jugó con sus 15 años que lleva dedicándose en cuerpo y alma al mundo de la moda para crear su colección Eccentrica, vanguardista, elegante y femenina a base de 15 looks de día, 15 de tarde, 15 de noche, 15 tejidos, 15 colores, 15 estampados y 15 siluetas.