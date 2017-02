Las ocho cosas que nadie contó del día 2 en la MBFWM

Nueva jornada fashion en la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid que comenzó fuerte: con el doble desfile de Moisés Nieto y Miguel Marinero y acabó con una colección a la altura: la de Olga Merchén para Merchén Tomás, firma que se estrenaba en la Semana de la Moda de Madrid.

En Chance, hemos estados muy observadores y nos hemos dado cuenta de cosas que nadie te contó:

1. El fin del desfile de Moisés Nieto. El andaluz presentó "deshilvanada" repleta de color en la que las modelos se atrevían con mezclas imposibles, medias de color a lo chica yeyé y prendas glitter, pero de lo que pocos se percataron fue del particular homenaje de Nieto a Bimba Bosé al final del desfile: lo cerró con una canción a la que la modelo y DJ ponía voz.

2. La emoción de María Jesús Ruiz. La que fuera Miss España reapareció tras protagonizar un Deluxe hace unas semanas en el que reveló todos los pormenores de su relación con Gil Silgado en el doble desfile del peletero Miguel Marinero junto a su nueva pareja y pareja de su hija Julio Ruz. Tanto le gustaban las prendas del maestro peletero que en más de una ocasión se arrancó a aplaudir en soledad mientras buscaba la mirada cómplice de su chico, ¿le estaría mandando indirectas?

3. Los maestros siempre salen victoriosos. Tanto Roberto Torretta como Teresa Helbig demostraron por qué son dos de los diseñadores con más renombre en nuestro país: sus colecciones fueron las más brillantes del día con la revisión de sus patrones. Torretta creó una colección minimalista confeccionadas con telas de ensueño (su caída y su brillo así lo mostraban), mientras que Helbig, además de escoger unos exquisitos patrones, que ya ha usado en otras colecciones, se estrenó con nota en la sastrería.

4. Dalianah Arekion y su "no sin mi madre". Entre desfile y desfile, la madre de quien se ha rumoreado que es pareja de Mario Casas, esperaba paciente en el backstage mientras su hija charlaba con los diseñadores en los fitings y pasaba por maquillaje. De quien no había rastro es del piloto de altos vuelos que sí la acompañó en anteriores ediciones.

5. Los bolsos con mensaje de Ana Locking. Su desfile arrancó con una voz de fondo que decía "I have a dream", la famosa frase que pronunció Martin Luther King, que le iba a la perfección a su colección Dreamer, cargada de grises y de prendas de tejidos vaporosos y volantes, que viene a cerrar la trilogía que comenzó la diseñadora con Antihero y continuó con The Thinker. Al final del desfile, su ejército de mujeres lucieron bolsos en los que se podía leer "The power is the dreamer".

6. Ana Obregón, toda una millennial. No se quiso perder el desfile de Hannibal Laguna, uno de los diseñadores que en más ocasiones le ha vestido, y en el front row coincidió con Esmeralda Moya y Elena Furiase con quienes, antes de que arrancara el desfile, inmortalizó el momento con selfies como unas auténticas millennials.

7. La sorpresa de Merchén Tomás. Su desfile cerró la jornada y fue una de las sorpresas con una colección femenina y delicada que rendía homenaje a Lita Cabellut.

8. Todo el mundo quiere a Bimba. Madrid está empapelado con las fotografías de Gorka Postigo que ha distribuido David Delfín como homenaje, y la MBFWM. Al terminar la jornada, muchos eran los que se querían llevar a su casa un recuerdo de Bimba y mientras bajaban por las escaleras mecánicas a última hora de la tarde arrancaban sus posters.