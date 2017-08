Acosta Danza cerrará el Festival de Peralada con una fusión de neoclasicismo y contemporaneidad

El bailarín y director Carlos Acosta debuta en España con esta coproducción de "aires diversos"

Para cerrar la primera parte se harán patentes las coreografías del 'Fauno' de Sidi Larbi, las más esperadas del espectáculo de clausura que, en su segunda parte, prevé la representación concatenada de 'End of Time' de Ben Stevenson con música de Sergey Rachmaninoff; 'Anadromous', de Raúl Reinoso; 'Two', de Russel Maliphant, y 'Alrededor no hay nada', del español Goyo Montero.