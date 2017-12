Adela Cortina, creadora de 'aporofobia': "Es una tendencia universal que tendría que estar en todos los diccionarios"

La catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, quien acuñó hace más de 20 años la palabra 'aporofobia' para aludir al rechazo al pobre, ha señalado que este término "tendría que estar en todos los diccionarios del mundo, porque es una tendencia universal".

"No me esperaba la aceptación que está teniendo y que lo acoja la RAE en su diccionario me parece estupendo, porque es un término que no solo tendría que estar en el diccionario de la lengua española, sino en el de todas las lenguas", ha señalado Cortina en una entrevista con Europa Press con motivo también de la elección de 'aporofobia' como palabra del año para la Fundéu.