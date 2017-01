Adele regresa a los Premios Grammy como invitada y nominada

Adele no es de esas artistas que se achanta o da un paso atrás, todo lo contrario. La británica estará el próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la 59ª edición de los Premios Grammy, un año después de que su actuación con All I Ask se viera afectada por un problema con el micrófono del piano que la acompañó.

La artista de Tottenham, que interpretará uno de los éxitos de su último disco, 25, se une a la primera remesa de artistas confirmados, entre los que se encuentran John Legend, Metallica, Carrie Underwood y Keith Urban. Pero no solo será protagonista en el escenario porque la inglesa está nominada en cinco categorías: mejor álbum del año, mejor álbum vocal, mejor registro, mejor canción y mejor actuación en solitario. Reconocimientos que se sumarían a los 10 gramófonos que acumula la mujer de Simon Konecki en su casa. Sin embargo, Beyoncé se lleva la palma de nominaciones con nueve, mientras que Drake, Rihanna y Kanye West le siguen muy de cerca con ocho cada uno. James Corden, presentador de The Late Late Show, será el maestro de ceremonias de una gala que retransmitirá en directo la cadena CBS