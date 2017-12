Adrián Pueyo, diseñador de efectos visuales de 24 años integrante del equipo de Star Wars: "Va a ser buenísima"

EUROPA PRESS

El madrileño Adrián Pueyo, de 24 años, ha participado en la película 'Star Wars: los últimos Jedi', que se estrena este viernes 15 de diciembre en España, creando parte de los efectos visuales. "Va a ser buenísima y eso que no la he visto, pero sí he visto lo suficiente para saber que va a ser buenísima", ha asegurado.

"En todas las películas de 'Star Wars', yo creo que uno de los factores que aportan más complejidad es la gran variedad de trabajo que hay que abordar. Son siempre universos distintos al nuestro, con personajes distintos y leyes físicas que funcionan siempre un poco a su manera. En este caso no fue distinto", ha subrayado Pueyo.

Para el joven madrileño, lo que diferencia a 'Star Wars' de otras películas es el "componente de nostalgia y motivación de todos los artistas" por el hecho de formar parte de "una saga tan épica" y que ha "marcado la infancia de tanta gente".

"En mi caso, no ha sido demasiado, pero eso no quita que reconozca el valor que tiene la saga y me sume a la motivación y responsabilidad que conlleva hacer este trabajo lo mejor posible. Desde luego se notaba a todo el mundo dando el 200% por voluntad propia, y eso genera un ambiente increíble de trabajo", ha precisado.

Como compositor de efectos visuales, el trabajo de Pueyo, que realizó el 'Máster en Iluminación 3D y VFX' del Centro Universitario U-tad, consiste en la mezcla de imágenes grabadas y digitales, de forma que éstas últimas resulten creíbles en pantalla.

"Mi trabajo es la composición de efectos visuales por ordenador. La composición digital consiste en combinar distintos elementos rodados o generados por ordenador en una sola imagen y tratarlos de forma que el resultado resulte creíble al ojo humano, que sea homogéneo y que siga la visión artística del director", ha explicado.

UN TRABAJO SIN NAVES NI SABLES LÁSER

En concreto, ha señalado que su día a día implica "un ordenador, pantallas y proyectores". "Desde luego naves y sables láser no tenemos muchos. Trabajo durante días o semanas en componer planos de la película, añadiéndole los distintos elementos que generan los departamentos de 3D, efectos rodados y otras piezas, todo por ordenador", ha apuntado.

Asimismo, Pueyo ha recordado que en Vancouver (Canadá) se juntaron en el mismo equipo cinco españoles, cada uno de una ciudad. "Fuimos a parar todos los compositores españoles de la empresa al mismo proyecto. Debe de ser la fuerza", ha indicado, en referencia a la famosa palabra de la saga 'Star Wars'.

Además de en 'Star Wars: los últimos Jedi', Adrián Pueyo ha trabajado en producciones como 'El libro de la selva', 'Un monstruo viene a verme', 'Passengers', 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', 'Wonder Woman' o 'La momia'. Actualmente trabaja en la compañía de efectos visuales Weta Digital, en Nueva Zelanda.

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de "esperar el momento oportuno", porque, a su juicio, "siempre hay oleadas en las que hay escasez de artistas". "Este sector se basa sobre todo en proyectos de unos meses y, en estas ocasiones, son las empresas las que compiten por los artistas", ha sentenciado.