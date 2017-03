Adriana Abascal: "Enmanuel es muy bueno con mis hijos y yo creo que a eso no hay ninguna mujer que se resista"

El diseñador español Juanjo Oliva presentó su nueva colección con un desfile de lo más especial en el restaurante madrileño de Las Nubes y lo hizo con el apoyo de un gran número de amigos que no se quisieron perder una noche tan especial para el diseñador.

Entre los que no quisieron faltar a la cita estuvieron Flora González, Almudena Fernández, Cecilia Gómez, Naty Abascal, Adriana Abascal o Emiliano Suárez y Carola Baleztena entre otros. La empresaria mexicana Adriana Abascal se mostró de lo más feliz por volver a estar en nuestro país y es que siente un gran cariño por nuestro país.

CHANCE: ¡Cuánto tiempo!

Adriana Abascal: Sí que vengo pero siempre es difícil con tres niños.

CH: Pero está cerquita.

A.A: Es cerca pero siempre requiere organizarte para dejar a tus hijos. Siempre que vengo, vengo con prisa y tengo mucha gente aquí que quiero muchísimo y siempre quieres sacarle todo el jugo, como decimos en México, a las 48 vengo seguido, pero siempre corriendo.

CH: Siempre queriendo estar cerca de tus hijos en el colegio.

A.A: Claro, como cualquier madre, aunque a veces como cualquier madre dices hoy quiero estar lejos de ellos y respirar, que es también muy sano. Me viene muy bien 48 horas ir y volver.

CH: Has venido al desfile de Juanjo Oliva.

A.A: Feliz.

CH: ¿Qué es lo que más te gusta de este diseñador?

A.A: Es muy moderno, es un poco como yo percibo a la mujer española. Es una mujer que con pocos recursos saca mucho partido a un guardarropa, como que somos muy capaces de sacarle mucho kilometraje a esa chaqueta.

CH: ¿Te gusta vestir como una mujer española?

A.A: Me encanta. He estado ahora en el desfile de alta costura de Dolcce & Gabanna en Milán pero me movía como pez en el agua, tan contenta de ver como hay tantos guiños a la cultura española. Me parece que la mujer española es femenina y tiene lo que no tienen muchas mujeres en Europa que es el color, la alegría, es femenina, coqueta pero elegante, no tiene nada que envidiarle a ninguna otra mujer europea.

CH: ¿A lo mejor te vemos aquí viviendo?

A.A: Mira, el mundo es un pañuelo. Da igual dónde vives, te mueves en todas partes. Qué suerte poder hacer un poco de vida en México, aquí y allí. Sobre todo qué difícil es decir que no cuando se trata de México y qué difícil es decir que no a un proyecto en España.

CH: ¿Proyectos ahora?

A.A: Estamos trabajando mucho en este proyecto que acabo de lanzar que es un proyecto que nació en las redes sociales y en la web pero es un vehículo para dar empoderamiento a la mujer y reinventarse.

CH: ¿Eres una mujer fuerte?

A.A: Todas las mujeres son fuertes pero no lo sabemos. Estamos muy confundidas con esa papel de que somos frágiles, somos muchísimo más fuertes que los hombres, eso está clarísimo.

CH: ¿Eres polifacética?

A.A: Me encanta transformarme, me he tenido que reinventar, he tenido que hacer una vida en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y he tenido que jugar todas estas cartas y yo creo que por eso nació este proyecto, porque he dicho cómo puedo compartir mi experiencia con las mujeres y este constante ejercicio de reinventarme, vamos a tener que reinventarnos siempre.

CH: ¿Feliz con ese proyecto de familia?

A.A: Feliz, la verdad es que la lotería.

CH: ¿Nos plantamos?

A.A: Ya está. Esperemos.

CH: ¿Tus trucos de belleza?

A.A: Muchas gracias. Mira yo creo que hay mil trucos pero el más importante está dentro de ti. Es ser feliz, es ser tú y es gustarte, es quererte, es aceptarte porque si vas con telarañas, inseguridades... que todas las tenemos, yo también, pero no hay nada como una mujer que está bien dentro de su piel y como una mujer que sonríe, no hay nadie que resista a una sonrisa auténtica.

CH: Se te definió como la Preylser mexicana.

A.A: Muchas gracias por lo que eso significa, yo sé que en España es un halago. Yo nunca he querido ser nadie pero creo que hay muchas mujeres de las cuales tenemos mucho que aprender y desde luego a mí no me ofende para nada, al contrario.

CH: Es un lujo.

A.A: Claro, pero al final yo solo puedo ser yo, eso es lo único que me sale bien.

CH: ¿Hay que tener un hombre bien para estar así?

A.A: Yo creo que hay que tener una persona con la que tú funcionas bien, una persona que saca de ti lo mejor, una persona que te hace sentir bien, valorada, que te apoya, un buen socio de la vida. Eso es lo que realmente es y bueno como cualquier sociedad pues de repente puedes no estar de acuerdo o algo pero yo creo que la vida está hecha para vivirla en pareja, no todo el mundo lo tiene que vivir 24 horas, cada uno somos distintos, no juzgo y me parece que cada uno tenemos que encontrar cuál es esa fórmula y esa manera de sentirnos bien.

CH: ¿Qué es lo que te conquista de tu pareja?

A.A: Lo admiro mucho, eso es muy importante, me divierto, es un hombre muy sólido, muy inteligente, me da esa motivación, es muy bueno con mis hijos y yo creo que eso no hay ninguna mujer que se resista.