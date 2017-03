Agustí Villaronga ahonda en la juventud "truncada" por la guerra en la cinta 'Incerta glòria'

Cuatro personajes muy extremos protagonizan una cinta con Fernando Esteso y Terele Pávez

El director Agustí Villaronga ahonda en la juventud "truncada" por la guerra en la película 'Incerta glòria', adaptación de la novela homónima de Joan Sales, que ha llevado a la gran pantalla sin batallas y casi sin presencia de la guerra, pese a viajar a la Guerra Civil española.

Con un presupuesto de 3,7 millones de euros y con estreno este viernes en España, la cinta se sitúa en el frente de Aragón en 1937, donde un joven oficial --Marcel Borràs-- es destinado a un lugar temporalmente inactivo, y conoce a una enigmática viuda de la que se enamora, Carlana --Núria Prims--, que consigue engañarle para que falsifique un documento que la convierte en la señora de la comarca.

En rueda de prensa este martes, Villaronga ha señalado que la película, a diferencia de la novela, no recoge batallas porque el espectador ya tiene mucha educación cinematográfica en éstas y que además la cinta no consiste en una lucha de ideologías porque "no trata de eso, sino de los efectos de la guerra en la gente que está en un frente".

Sobre todo, ha subrayado, versa sobre la situación de "personas muy jóvenes que salen a la vida y se les ve truncada, están fuera de lugar", y ha detallado que de la novela le atrajeron unos personajes muy extremos y distintos entre ellos, con cuatro posturas muy diferentes ante un conflicto bélico, pero a la vez muy marcados y tergiversados por la guerra.

Preguntado por las similitudes con su película 'Pa negre', ha defendido que si bien también ésta fue una adaptación de un autor catalán --Emili Teixidor--, de la misma productora y de una época parecida, en realidad no tienen nada que ver porque aquella versaba de la pérdida de los ideales, pero en un mundo infantil: "No las veo parecidas".

LA GUERRA, UN CHARCO QUE SALPICA

Para la productora Isona Passola (Massa d'Or), la película recorre la "humillación de los vencidos y el hecho de que la guerra es un charco de mierda en el que si se echa una piedra siempre salpica a todos", además de ser un canto a la juventud.

Passola ha constatado que la decisión está en manos del público: "Estamos en las salas al lado de lo mejor que se ha hecho en el mundo ese año, pero tenemos una película de proximidad, y se puede producir el fenómeno que se produjo con 'Pa negre': que es una película que nos concierne".

Ha destacado también la belleza de Aragón para los rodajes por la estética llena de "dureza" dura que imprime, una opción estética que ha funcionado muy bien, también gracias a la selección de un casting con integrantes aragoneses como Fernando Esteso y Luisa Gavasa, en una película en la que también ha colaborado Terele Pávez.

Esteso ha dicho que ha aprendido mucho con Villaronga, "que sabe lo que quiere y es muy discreto, entrañable y cariñoso", y sobre todo ha aplaudido que el director ha sabido mostrar el clima que requiere Aragón y una batalla que nunca se produce.

"Están aburridos, no hay contrarios, se emborrachan porque no tienen nada que hacer, llueve y arrasa y todo ese clima lo ha llevado", ha destacado Esteso, que ha ensalzado que los personajes son jóvenes, sufren, aman, y son egoístas y malos.

La actriz Núria Prims ha ensalzado el "ojo fino" de Villaronga con los actores, y ha dicho que el director ha tenido mucha paciencia y exigencia con el elenco, además de señalar que los actores no han tenido mucho tiempo de ensayos para la precisión de Villaronga.

El actor Oriol Pla ha asegurado que son pocos los personajes dejan al actor "arriesgar hasta este punto de histrionismo y de monstruo" como el suyo, que ha considerado muy complejo porque nunca se sabe lo que piensa y lo que defiende el personaje.

La actriz Bruna Cusí ha dicho que su personaje es "una chica bondadosa, crédula y con fe ante la vida", y ha coincidido en señalar que Villaronga ha exigido mucha precisión a la vez que ha ayudado a los actores a hacer un recorrido físico y emocional muy concreto.

Marcel Borràs ha explicado que su personaje realiza un viaje a los infiernos y que, con una fuerte moral al principio, va rompiéndose y "recibe muchos golpes", de manera que el reto era llegar hasta el extremo que alcanza su personaje.