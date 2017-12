Alba Carrillo destrozada por culpa de Fonsi Nieto: "vamos a perder todos"

Alba Carrillo atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Su batalla contra el padre de su hija, Fonsi Nieto, ha llegado a los tribunales y finalmente el Dj la ha demandando solicitando ante un juez la custodia de Lucas, presentando un dossier de pruebas contra la modelo, que ayer se sinceraba en Sálvame y reconocía como está viviendo este momento.

Carlota Corredera llevaba a Alba a la misma sala en la que se reencontró con su hijo y que sembró la discordia con su expareja, sin embargo no se arrepiente. Alba confiesa que está muy triste y dolida, pero que no tiene miedo ante la demanda de Fonsi y es que asegura que tiene la conciencia muy tranquila.

"Juzgarme como madre es injusto, él lo sabe" defiende Alba que considera esta situación de lo más desagradable y aunque entiende que haya cosas que no le gusten al padre de su hijo, no entiende las maneras de solucionarlo. Además, una de las cosas que más le duele es que su hijo vea en el futuro estos enfrentamientos entre sus padre: "Van a salir cosas que aunque sean de él no me gustaría que salieran".