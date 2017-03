Alba Carrillo pide perdón y 'saca las uñas' por Fonsi Nieto

"De todo se aprende estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido 'escarmentando en carne propia'". Así comenzaba Alba Carrillo una serie de reflexiones tras los últimos acontecimientos que le han ocurrido a la modelo, que ha dejado en su Instagram. Divorciada de Feliciano López y tras una polémica entrevista a su madre, Lucia Pariente, en el Sálvame Deluxe.

La maniquí ha querido aprovechar sus redes sociales para mandar un mensaje a todos: a su padres, al padre de su hijo, Fonsi Nieto, a sus fans por el apoyo y quizá a su ya ex marido para desvelar cómo se encuentra en estos momentos y mostrar qué va hacer ahora.

"Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo". Alba no deja títere con cabeza y no se le escapa ni una. De esta manera, la modelo desvela qué personas están ahí para apoyarla. Y lo que no nos esperábamos mucho es que en esta lista figurara Fonsi Nieto tras algunas sonadas disputas entre ambos.

Pero como ya confesara su madre Lucía en Sálvame Deluxe, Fonsi Nieto siempre ha estado ahí para ayudarles. Incluso ella desvelaba que un día llamó a Fonsi para pedirle consejo ya que Alba estaba muy mal y hasta había ingresado en la Clínica Psiquiátrica López Ibor y este le dijo que lo mejor era que sacara de ahí a la modelo.

"Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él, está y estará siempre en mi familia". Y así es como Alba Carrillo le agradecía a Fonsi Nieto todo lo que había hecho este por ella.

La ex de Feliciano López se ha desecho en halagos hacia estos tres pilares fundamentales de su vida. "Voy a defender la integridad de todos ellos con 'uñas y dientes' y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo". Así defendía Alba al DJ.

En cuanto a Fonsi, el ex piloto de motos prefiere no comentar nada sobre las palabras de Alba por Instagram y opta colgar una foto con su hijo jugando al fútbol a lo que añadía: "Tiembla Cristiano (refiriéndose al jugador del Real Madrid)".

Alba tenía muchas ganas de hablar. Y así no quiso perder la oportunidad de también soltar alguna que otra perla contra el que es ya su ex marido Feliciano: "Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado, porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente, siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca, se cruzó en mi destino".

La maniquí quiere cambiar por completo su vida, dejar atrás todo el sufrimiento que le causó la relación con Feliciano López y llenarse de vida de nuevo y así nos lo hacía saber a todos: "Hoy empiezo una etapa y quiero compartirla con todos los que me habéis apoyado y animado siempre. Muchos de vuestros consejos y cariño me han ayudado en momentos muy bajos y por eso también os estoy agradecida".

Y la modelo nos sorprende reconociendo que ha cometido errores, pero ¿se referirá solo a la confianza que depositó en el que era su marido o también en que haya hecho cosas mal tras acabar con la relación?

"Muchas veces me equivoco, la vida te va enseñando sobre la marcha... Hoy me subo a este tren con la maleta cargada de sueños, de ganas y de aprendizaje y dejo en esta estación el dolor, lo que no me permite avanzar y las malas vivencias..." Así de contenta y optimista se encuentra Alba ahora. Esperemos que le dure mucho.