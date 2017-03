Alba Flores: "Elena Furiase y yo tenemos una infancia en común y eso es lo que más nos une"

Sin duda otra de las actrices más jóvenes de nuestro país que está disfrutando de una etapa de lo más dulce es Alba Flores que tras su debut en la exitosa serie Vis A Vis la joven no para de trabajar. La hija de Antonio Flores no quiso perderse la gala de los Premios Unión de Actores, donde reconoció que ahora disfruta aún más las reuniones familiares y es que cada vez es más complicado que se puedan reunir todos.

CH: Nunca una cárcel dio tantas alegrías.

Alba Flores: Has visto y durante tanto tiempo, es alucinante.

CH: ¿Cómo lo llevas?

A.F: Estoy muy contenta, estoy en un momento muy bueno e intentando disfrutar a tope, que no me mate el cansancio porque esto es un curro duro, pero muy contenta, la verdad, disfrutando.

CH: ¿Qué más proyectos hay?

A.F: Bueno yo ahora estoy trabajando con Najwa en una obra que está de gira y muy contenta con eso y con la familia que no se ve tanto que son los guionistas y directores de Vis a Vis que estoy en una nueva serie que se llama La casa de papel. Muy contenta, seguimos ahí enganchados todos.

CH: ¿Cómo lo compaginas?

A.F: Pues eso digo yo, con mucho taxi. De un lado a otro, con la moto, corriendo...

CH: Se sacan fuerzas de donde sea.

A.F: Sí, te alimenta mucho este trabajo y la verdad es que me cuidan allí a dónde voy, no me quejo.

CH: ¿No te da por grabar un disco?

A.F: Para grabar un disco hay que encerrarse en un estudio y hacer cosas y yo ahora mismo no tengo tiempo ni de lejos.

CH: ¿Cómo canta Alba Flores?

A.F: Pues quien quiera saberlo que venga a la obra que ahí canto bastante.

CH: ¿Cómo lo habéis pasado en el cumpleaños de Elena?

A.F: Muy bien, fue muy familiar y muy a gusto, la verdad es que son pocas las ocasiones ya en las que nos vemos toda la familia junta porque todos trabajamos mucho y la verdad es que yo disfruté mucho de estar otra vez con toda mi familia junta.

CH: Tú fuiste la encargada de la tarta.

A.F: Sí, fue casualidad, ella se quiere encargar de todo y se iba a sacar ella misma la tarta y le dije no hombre no, ya te la saco yo, no te la saques tú sola.

CH: Elena y tú tenéis muchas cosas en común.

A.F: Tenemos una infancia en común y eso es lo que más nos une, muchas horas de juego.

CH: Mucho Flores.

A.F: Unos genes que son los nuestros.