Alejandro Albalá, de su boda con Isa Pantoja: "No quiero saber nada"

Desde su ruptura con Isa Pantoja Alejandro Albalá ha preferido mantenerse en un segundo plano y es que el joven quiere continuar con su vida alejado de toda la presión mediática que rodea a la que fuera su pareja hace algunas semanas. Totalmente ajeno a la publicación de las imágenes de su boda con Isa en México, Alejandro aseguró que se ha enterado por la prensa.

ALEJANDRO ALBALÁ NO QUIERE SABER NADA DE ISA PANTOJA

Mientras que Isa Pantoja culpa a su ex pareja de la venta de esas fotografías privadas en México, Alejandro prefirió no aclarar si alguna vez ha cobrado algún dinero de todas las exclusivas que ha hecho junto a la hija de Isabel Pantoja. Con la discreción que le caracteriza, Alejandro quiso dejar claro que él no quiere sabe nada sobre este tema. Por su parte Isa ya ha empezado los trámites de divorcio.

CHANCE: Hola Alejandro, ¿Qué tal?

Alejandro Albalá: Hola.

CH: Inevitable preguntarte por la noticia que ha salido en Diez Minutos, que se supone que está casado... ¿Qué hay de cierto ahí?

A.A: Me levanté y me lo encontré y flipé un poco, pero bueno.

CH: ¿Es una boda válida ante la ley o no es válida?

A.A: No quiero saber nada del tema, de verdad.

ALEJANDRO ALBALÁ: "YA TE DIGO QUE YA HE SUPERAO LO QUE PASÓ, QUE NO QUIERO SABER NADA"

CH: Isabel lo ha desmentido.

A.A: Ya se verá lo que pasa en un futuro, pero no quiero saber nada, de verdad.

CH: ¿Crees que es cosa de la revista o que es cosa de ella?

A.A: Ya te digo que ya he superado lo que pasó, que no quiero saber nada.

CH: Alguien se habrá llevado dinero de ésta exclusiva...

Amigo de Alejandro: Alguien se lo habrá llevado.

Aunque aún no se ha confirmado nada, lo cierto es que Isa Pantoja culpa a Alejandro Albalá de la venta de esas fotografías a pesar de que el joven ya se ha encargado de desmentirlo. Si la boda tuviera validez legal los jóvenes se enfrentan a un problema aún mayor y es que se casaron en sociedad de gananciales por lo que si una de las dos partes hiciera una exclusiva o cobrara algún trabajo, los beneficios tendrían que ser repartidos entre los dos.