Alessandro Lequio, de su hija: "Da mucha guerra, es una chica muy nerviosa"

Ayer los padres de Álex Lequio, Alessandro Lequio y Ana Obregón acompañaban a su hijo en el estreno de su nuevo proyecto, la creación de su propia ginebra. En el acto pudimos ver a Alessandro, apoyando a su hijo en todo lo que se le ocurre, mostrándose todo un padrazo. Pero Lequio reconocía anoche no ser muy bueno dando consejos y que por ello no quería ser un ejemplo de nada para sus hijos.

En cuanto a la pequeña de la familia, su hija Ginevra, Alessandro comentó lo mucho que se parecía a su madre aunque afirmaba que su hija daba "mucha guerra". Sobre la nueva novia de su hijo Álex, el colaborador del Programa de Ana Rosa comento que era una chica fantástica y que le parecía muy simpatía a pesar de que no conoce mucho a la joven.

CHANCE: Te hemos visto serio cuando hablábamos con tu hijo.

ALESSANDRO LEQUIO: No, pero le estaban reclamando gente que ha venido.

CH: Pero a nosotros nos han convocado.

A.L: Llevas razón, pero había gente que quería hablar con él.

CH: A apoyar a tu hijo.

A.L: No hay nada más importante que apoyarle.

CH: Qué historia más bonita la de esta ginebra.

A.L: La ginebra tiene una historia muy bonita. Pero la mía es con v.

CH: ¿le has dado algún consejo?

A.L: No, yo no soy bueno dando consejos, la verdad.

CH: ¿cómo le ves?

A.L: Es un empresario joven, que ha empezado su empresa, está arriesgando con su trabajo y en fin, es importante.

CH: ¿se involucra en el trabajo, no os dice nada hasta que ya está hecho?

A.L: No, él también nos hace partícipes de todo.

CH: Ana ha dicho que no sabía nada.

A.L: No, yo sí que sabía.

CH: Él es muy independiente.

A.L: Sí que lo es.

CH: Pero le apoyas.

A.L: Le apoyo en todo.

CH: ¿crees que le influye para bien o para mal ser hijo de?

A.L: Bueno estáis aquí, eso es algo.

CH: ¿cómo está la pequeña?

A.L: Maravillosa.

CH: ¿ya gatea?

A.L: No, todavía no. Se enfada mucho porque no pude, pero yo le enseño.

CH: ¿a quién se parece?

A.L: A la madre, ojalá.

CH: ¿y físicamente?

A.L: A la madre.

CH: ¿da mucha guerra?

A.L: Da guerra, da mucha guerra, es una chica muy nerviosa.

CH: ¿eran mejor los chicos?

A.L: Más tranquilos, al verdad.

CH: Se comentó que clemente te iba a hacer abuelo.

A.L: Ya lo ha desmentido él.

CH: ¿te gustaría?

A.L: Por qué no. Sí. Claro. Pero todavía es muy joven. Por eso yo no soy ejemplo de nada, yo con 27 ya tenía.

CH: ¿qué te parece la nueva chica de álex?

A.L: Apenas nos concomemos, me parece fantástica, simpática y si le gusta a mi hijo, extraordinario.

CH: Dice que lo que más le ha conquistado es que es emprendedora.

A.L: Lo que os diga me parece bien.