Álex de la Iglesia será padre de nuevo: "La idea era tener un niño"

El último proyecto de Álex de la Iglesia, Perfectos Desconocidos llega a los cines de toda España y lo hace con un preestreno por todo lo alto en la Gran Vía madrileña. Como no podía ser de otra forma todo el reparto acudió a la cita y una de las grades protagonistas de la noche fue Juana Acosta y es que la actriz sopló las velas de su tarta de cumpleaños.

A.D.I: Otra niña para la casa. Este tema me preocupa, la idea era tener un niño, entonces igual no paramos hasta tener uno. Me veo con 15 niñas y diciendo vamos a intentar la 16 para ver qué pasa.

A.D.I: Prefiero un poco que las cosas ocurran en cascada como es mi vida personal y cinematográfica, me gustan mucho los niños, disfruto mucho con la enana y además es que la paternidad sienta muy bien a mi edad. Ya no eres el típico niñato que se quiere ir por ahí y estás nervioso intentando historias, quieres estar tranquilo en casa y se lleva muy bien. Como duermo cuatro o cinco horas como mucho, no hay ningún problema en darle el 'bibi' y estas historias. Yo me levanto, le doy el 'bibi' y no se entera nadie.