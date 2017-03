Álex de Iglesia sobre su paternidad: "Es totalmente distinto a cuando yo tenía 30 años"

Álex de la Iglesia está muy feliz con su nueva vida y es que tras ser padre, el director de cine ha confesado que esto es lo mejor que le podría haber ocurrido y confiesa que le ha pillado en un momento de su vida en el que tiene la paciencia y las ganas de estar con un bebé. Además, Álex aseguró que siempre está deseando volver a casa y poder bañar a su pequeña.

CHANCE: Presentando dos películas.

ÁLEX DE LA IGLESIA: Una como productor y otra como director. Bueno las dos como productor pero en una dirigiendo además.

CH: Variado.

A.I: Sí, muy contento. Ha sido un año muy bueno.

CH: Pieles es un proyecto por el que has apostado firmemente.

A.I: Sí, como productor me gusta sacar adelante películas que veo que no va a ser fácil que lleguen a los cines. Es una película muy arriesgada, muy fuerte con una imaginación increíble, con un talentazo, Eduardo es un monstruo. Desde los ocho años, antes incluso, ya estaba trabajando en cine, es un niño prodigio, no solo como actor, también como persona del cine. Él siempre ha dicho que lo que quería era dirigir. Efectivamente, para ser su primera película, no parece una primera película, es como la cuarta o la quinta de un director normal. Está muy bien dirigida y con un talento asombroso por buscar un punto de vista distinto de las cosas.

CH: Normalizar las cosas.

A.I: Es una película de terror moral, es como si coges y pones en una película de terror y el monstruo es el que está aterrorizado por personas normales que le atacan por ser un monstruo. Eso es pieles en diferentes personajes y situaciones de la vida real.

CH: ¿Qué vamos a ver en 'El Bar'?

A.I: Es un thiller, es una película muy divertida pero también da mucho miedo. A mí me gusta mezclar géneros y en El Bar habrá momentos en los que te rías y momentos en los que te asustas realmente de una situación que parece que no tiene salida. Es una película dura y muy tierna con los personajes.

CH:¿Qué significa el Festival de Málaga?

A.I: La verdad es que este año solo podré estar dos días. Es una pena pero en ningún sitio me lo paso mejor que en el Festival de Málaga.

CH: ¿Tienes más proyectos?

A.I: No, es que tengo que trabajar, tengo que terminar una peli que estoy montando ahora.

CH: No paras.

A.I: Perfectos desconocidos. La verdad es que me gusta mi trabajo, si puedo trabajar, trabajo.

CH: ¿Y tu faceta de papá?

A.I: Muy bien. Hago el photocall y me voy a bañarla, tengo unas ganas locas de llegar al baño, no me lo quiero perder.

CH: ¿Estás disfrutando mucho?

A.I: Imagínate, es una locura, es como pillarlo en un momento de tu vida en el que tienes la paciencia y las ganas de estar con un bebé. Es totalmente distinto a cuando yo tenía 30 años.

CH: ¿Es buena?

A.I: Duerme ocho horas, es como un regalo de Dios, una maravilla.

CH: ¿A quién se parece?

A.I: Yo creo que se parece a Carol. Espero.