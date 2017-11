Àlex Rigola vuelve a los Teatros del Canal: "No hay ningún problema en trabajar en Madrid"

El director de escena Àlex Rigola regresa con la puesta en escena de 'Vania (escenas de la vida)' a los Teatros del Canal, casi dos meses después de presentar su dimisión al frente de estos teatros por la "brutal violencia" en el referéndum de Cataluña, asegurando que "no hay ningún problema en volver a trabajar" en Madrid.

"Con el teatro me llevo muy bien, sigo teniendo mi habitación aquí. No hay problema en trabajar en esta ciudad, donde tengo amigos y me gusta el teatro que se hace", ha defendido el director en la rueda de prensa de presentación de su espectáculo, que estará desde el 23 de noviembre hasta el 7 de enero en Madrid.