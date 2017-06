Alex Rodríguez, el nuevo novio de Jennifer López, extorsionado por una expareja

La paz y la armonía que se respiraba en Villa JLo & A-Rod podría tener los días contados. Al exbeisbolista le está haciendo la vida imposible una expareja que le ha amenazado con publicar mensajes de móvil privados, si no le abona 600.000 dólares.

No obstante, y como si del guión de Atracción Fatal se tratara, la fémina le amenazó con contactar con varios medios de comunicación para ofrecerles los mensajes de texto que habían compartido, si no le pagaba la friolera cantidad de 600.000 dólares. Según el entorno de la leyenda de los New York Yankees, esta mujer pensó que era el momento de amedrentarle porque estaría dispuesto a pagar lo que fuera para mantenerla silenciada, aunque hay quien opina que su intención es más maquiavélica si cabe, trata de dar a entender que ambos han mantenido contacto al mismo tiempo que A-Rod estaba con la estrella de Shades of Blue.