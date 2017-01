Alicia Framis expone en la Blueproject libros prohibidos de la historia de la literatura

Una intervención artística de Alicia Framis en la Blueproject Foundation de Barcelona reúne 189 libros censurados a lo largo de la historia para "poner en contacto a seres humanos haciendo que reflexionen", ha asegurado la artista en un encuentro con la prensa este viernes.

Desde la Biblia hasta Mickey Mouse, pasando por el Quijote, la exposición 'La habitación de los libros prohibidos' explica el motivo de cada censura, pero a la vez está pensada para que el público se siente o se tumbe a leerlos dentro de una habitación.

"Encontré fascinante que muchos de los libros que tenemos en las estanterías de nuestras casas fueron prohibidos en su momento", ha explicado la artista, que creó esta habitación en 2015 y la expuso en Francia y Holanda antes de que la comprara la Col·lecció Banc Sabadell.

UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN

Para visitar la habitación hay que descalzarse, ya que es un cubo de madera lleno de estantes donde están expuestos los libros, forrados con el motivo de la prohibición, con suelo hecho de colchonetas y lámparas de lectura para que el visitante pueda entretenerse a leerlos.

"Este formato permite que los visitantes estén en contacto y empiecen a relacionarse entre ellos. Me gusta que el libro sea una herramienta para acercarte a otro ser humano", ha reflexionado esta artista catalana afincada en Ámsterdam.

Al mismo tiempo, también es "un espacio íntimo que crea un momento de reflexión", al ser un sitio tan pequeño.

La intervención se puede visitar hasta el 14 de mayo en el renovado espacio 'Il Salotto' de la Blueproject Foundation, y forma parte de una serie de 'Habitaciones prohibidas' que han explorado el grito, el olvido, la protesta y las ideas disidentes.

'HABITACIÓN PARA FAMILIAS NO ORDINARIAS'

El proyecto continuará con una 'Habitación para familias no ordinarias', que expondrá en la feria Arco de Madrid un vídeo que mostrará que "la arquitectura se ha quedado obsoleta porque no se ha adaptado a los nuevos tipos de familias", ha anunciado Alicia Framis, que formará parte de esta 'performance' buscando entre los visitantes casos reales de arquitectura que se adapte a las familias.

Ella misma es uno de estos casos: tratándose de una madre soltera, el comedor de su casa "era demasiado grande" por lo que construyó una casa similar a 'La habitación de los libros prohibidos' para que viva allí su hijo.

Framis nació en Barcelona pero vive y trabaja en Ámsterdam, donde se quedó después de estudiar en la Rijksakademie Van Beelde Kunstende, habiendo pasado por la École de Beaux Arts de París y la Escola de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (UB).

Es una artista multidisciplinar que hace especial hincapié en las performances y las relaciones de los visitantes al visitar las obras, como 'Loneliness in the City' (1999-2000) o 'The Secret Strike Films' (2003-2006).

Es la primera vez que expone en Barcelona desde 2008, cuando mostró el proyecto expositivo 'Guantánamo Museum' en el Arts Santa Mònica de la capital catalana.