Almudena Grandes y García Montero mantuvieron un mano a mano sobre poesía y prosa, amor y matrimonio en la FIL de México

Almudena Grandes y García Montero mantuvieron un mano a mano sobre poesía y prosa, amor y matrimonio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Madrid ha sido el telón de fondo de la presencia de Grandes en esta su sexta FIL. "Madrid es mi ciudad biográfica y literaria. He nacido en Madrid, he vivido siempre en Madrid y he escrito mucho en Madrid", ha destacado desde Guadalajara.