Amaia Salamanca sobre el robo en la gala de los premios Goya

La actriz Amaia Salamanca está imparable y es que tras su éxito en la alfombra roja de los Goya, ahora la joven se ha convertido en la primera embajadora de la marca Revlon en España. Sin duda Amaia está en uno de los mejores momentos personales y profesionales y es que a la reciente llegada de su tercer hijo hay que sumarle sus continuos éxitos en el terreno laboral.

AMAIA SALAMANCA, NUEVA EMBAJADORA EN ESPAÑA DE REVLON

Amaia admitió que estaba muy agradecida por todos los halagos que había recibido tras su aparición en la gala de los Goya donde el robo de unas joyas se convirtió en uno de los temas de la noche.

CHANCE: ¿Contenta de que Revlon hayan contado contigo?

AMAIA SALAMANCA: Desde luego, que hayan pensado en mí como embajadora me hace mucha ilusión porque me uno así al resto de embajadoras globales que son mujeres a las que admiro mucho como Emma Stonne, Olive Wilde y me hace mucha ilusión.

CH: ¿Qué vamos a ver en sus cosméticos?

A.S: Yo creo que es lo que buscamos todas, que el maquillaje nos sirva para todo, para looks de día, de noche, para todos los tipos distintos de mujeres que hay, los distintos tipos de pieles... Con Revlon lo vamos a encontrar todo.

AMAIA SALAMANCA: "NO SUELO IR MAQUILLADA, ESTOY MÁS ACOSTUMBRADA A VERME CON LA CARA LAVADA"

CH: ¿Te gusta ir muy maquillada?

A.S: A diario es verdad que no suelo ir maquillada pero en este tipo de eventos sí. Estoy más acostumbrada a verme con la cara lavada, en el trabajo siempre te maquillan más.

CH. Te han elegido mujer mejor vestida de Los Goya.

A.S: Algo he leído, me hace mucha ilusión. Para ese momento como que llevas mucho tiempo preparando el vestido, el maquillaje y todo y por supuesto que valoren todo eso pues hace mucha ilusión.

CH: ¿Cuál era la inspiración del vestido?

A.S: Junto con el diseñador y mis opiniones, el escote delantero en v, la propuesta en color negro y yo di una serie de propuestas que a mí me parecían y él le dio forma y todo su equipo pues la verdad es que han sido maravillosos y que me quedara perfecto... Era una segunda piel.

CH: ¿Sorprendida de que muchos medios te hayan visto como la mejor vestida?

A.S: Como te decía, encantada, es una grata sorpresa, tú haces una apuesta porque es verdad que el maquillaje también era algo muy de moda pero me apetecía llevarlo así y ya está.

CH: ¿Qué te dijo tu chico?

A.S: A él le gustó mucho también, sí.

AMAIA SALAMANCA: "CUANDO TE PRESTAN COSAS EN ESTE TIPO DE CASOS ES UNA RESPONSABILIDAD QUE TODO ESTÉ BIEN"

CH: Ha habido mucha polémica por el robo de las joyas de Suárez.

A.S: 'Es que las tengo yo en casa'. Pues no sé qué quieres que te diga, lo he leído en la prensa y no tengo ni idea de lo que ha podido pasar, espero que se arregle pronto y que haya quedado todo en un malentendido y que pronto se recuperen.

CH: ¿Es una gran responsabilidad llevar ese tipo de joyas?

A.S: Particularmente no sé cuánto dinero llevaba yo, pero cuando te prestan cosas en este tipo de casos es una responsabilidad de que todo esté bien, no quieres romper nada, te están haciendo un favor y quieres devolverlo todo tal y como te lo presentaron. Pero bueno, también en muchos casos te suelen poner a alguien que esté pendiente de que no haya ningún tipo de robo.

CH: Habían dicho en algún programa que la cosa podría apuntar a una actriz.

A.S: Sinceramente es que no tengo ni idea, sé lo que he leído por la prensa que es más o menos lo que sabéis vosotros pero bueno, que el responsable devuelva las joyas y ya está.

CH: Se había dicho que no había vigilancia en esa habitación.

A.S: Sí, pero bueno al final hay tanta gente involucrada... Yo el día anterior también estuve ensayando los premios allí y es verdad que no es tan fácil, hay muchísima gente pendiente y haciendo otras cosas y no puedes estar pendiente de cada persona que pasa. No sé.

CH: ¿Por qué tenías tú tan claro que querías ir de negro en Los Goya?

A.S: No sé, lo supe desde el principio, me apetecía algo distinto a lo que había llevado el año anterior que iba de nude y al final quería algo más oscuro y pensé en el negro que al final creo que siempre aciertas con él.