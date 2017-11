Ana Fernández: "Soy tan bestia y suelto un poco las cosas así igual asusto"

CHANCE

Ana Fernández está feliz al lado de Adrián Roma, el vocalista de Marrón. Feliz en el amor, la actriz también está de lo más ilusionada con el estreno de la segunda temporada de Las chicas del cable. Así nos lo hizo saber durante la ceremonia de entrega de los Premios Vogue Joyas.

CHANCE: ¿Cuál es tu mejor joya?

Ana Fernández: Yo. No hay cosa más bonita que quererse uno mismo y valorarse.

CH: ¿Alguna joya que tengas con un valor sentimental?

A.F: Alguna pulsera con algún mensaje o algo de esto, cuando éramos pequeños o cosas de estas pero no tengo alguna muy especial. Como joya no, ahora estoy empezando a coger cariño a cosas de Agatha porque estoy currando con ellos y me mandan cosas. Tengo una relación más fructífera con el mundo de la joya.

CH: Has podido leer que han salido Sara Sálamo, Natalia Sánchez hablando sobre el tema del acoso.

A.F: No. Llegue ayer de Londres y no estoy puesta de nada.

ANA FERNÁNDEZ: "TENGO LA SUERTE DE QUE NO ME HA PASADO NUNCA"

CH: Denuncian acoso sexual, abuso de poder...

A.F: Ostras, me dejas a cuadros. Si ha pasado y les ha pasado me paree bien que lo hagan, yo tengo la suerte de que no me ha pasado nunca porque como yo soy tan bestia y suelto un poco las cosas así igual asusto antes de que a nadie se le ocurra nada. Si me hubiera ocurrido lo diría porque no tengo pelos en la lengua. Las compañeras a las que le haya pasado tiene todo mi apoyo y todo mi cariño porque las conozco y les tengo mucho cariño.

CH: ¡Qué buenas migas habéis hecho con Andrea Molina por vuestros chicos!

A.F: Bueno por nuestros chicos, es que nos llevamos bien nosotras. No es una cosa forzada, nos llevamos muy bien.

CH: Estamos mirando unos tatuajes que tienes, ¿Algún significado?

A.F: Pero si llevan en mi vida 10 años. Esta es mi fecha de nacimiento en números romanos y esta es la palabra muro en alemán porque cuando nací estaban tirando el muro de Berlín y estas son las coordenadas de la familia de mi madre que es de Cuba.

CH: ¿En cosas del amor?

A.F: Es como si alguno de ellos se pone 'Chicas del Cable' o algo de eso, me podría otra cosa más personal pero vamos que no llevo nada.

CH: Vaya éxito las Chicas del Cable.

A.F: Estamos radiantes pero somos muy ambiciosas y queremos más y que nuestro país nos apoye más y que habléis más en el segundo estreno.

CH: Será el 25 de diciembre.

A.F: Sí, en fiesta.

CH: ¿Alguna pista?

A.F: Creo que la segunda es un desarrollo más de todas esas tramas que contamos al principio en la primera temporada y como somos tantos personajes la primera temporada ha sido una presentación de ellos. Con mi personaje lo vais a pasar muy bien, está muy revolucionada, yo me lo he pasado muy bien, me he reído mucho y creo que es un buen regalo de Papá Noel.