Ana Rosa Quintana: "Yo admiro mucho a Teresa, la quiero mucho y todo lo que haga me parece bien"

El Palacio de Cibeles acogió el pasado lunes el acto benéfico MadWomen Fashion Brunch que reúne moda gastronomía y música al servicio de la infancia. Como no podía ser de otra forma, hubo muchos rostros conocidos que aportaron su granito de arena por una buena causa como fue el caso de Ana Rosa Quintana.

La presentadora no dudó en hablar sobre la polémica que se ha creado por la última aparición de María Teresa Campos en el programa Chester de Risto Mejide.

Ana Rosa Quintana: Vengo corriendo, ni me he cambiado.

A.R.Q: Pilar Jurado y yo tenemos una amistad desde hace mucho tiempo, me contó este proyecto de los primeros y me comprometí con ella.

A.R.Q: Me tengo que marchar en seguida, o sea que ya me gustaría, pero es que para mí es una hora muy mala.

ANA ROSA QUINTANA: "LAS COSAS DE HACE 20 AÑOS SON DE HACE 20 AÑOS Y NO TENGO NINGÚN INTERÉS, YO ADMIRO MUCHO A TERESA"

A.R.Q: Malamente, como ya me ves, corriendo, pero llego. Quiero llegar a mi casa pronto hoy, tengo un almuerzo de trabajo y me voy corriendo.

A.R.Q: A mí sí me gustan. Cuando no había niños pequeños también. Me gusta reunir a la familia.