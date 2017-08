Andrea Janeiro y Jesulín de Ubrique, su polémica (no) llamada

Mucho se ha especulado con la conversación que mantendrían Andrea Janeiro con su padre, Jesulín de Ubrique, cuando cumpliese la mayoría de edad, sin embargo ya va a hacer un mes desde que la hija de Belén Esteban cumpliese los 18 y dicha conversación no ha llegado a producirse, generando tanta polémica como incertidumbre.

Pero la conversación en la que Jesús explicará a Andrea su ausencia durante sus 18 años sigue siendo un interrogante, cuestionando si se ha llevado a cabo o no. Y aunque Belén Esteban había prometido que no hablaría en lo que respecta a su hija, ha querido desvelar toda la verdad sobre la relación entre de esta con su padre.

María Patiño ha confesado en Socialité que la conversación "es puro humo" y no se ha producido, asegurando que Belén Esteban estaría muy enfadada por que se intente vender una relación inexistente: "Le molesta mucho que de manera intencionada se de a conocer que su relación es más fluida de lo que realmente es" confesando que no solamente la llamada no se ha producido, sino que padre e hija llevan dos años sin verse.