Andrea Molina: "Tengo mucha suerte"

CHANCE

Andrea Molina no quiso perderse la fiesta que organizó Vogue para hacer entrega de sus Premios Vogue Joyas. La actriz afirma que es una chica muy sencilla por lo que no necesita grandes joyas. Además, muy discreta con la relación que mantiene con su padre, Andrea evitó hablar esta vez de cómo están las cosas con Micky Molina.

CHANCE: La joya con más importancia sentimental que te han regalado.

Andrea Molina: Una pulsera que llevo y que llevan todas las mujeres de mi vida la llevamos.

CH: ¿La llevas desde hace mucho tiempo?

A.M: Llevo ya siete años con ella. No me la quito nunca.

CH: Igual te da buena suerte.

A.M: Espero.

CH: ¿A parte de esa joya, alguna otra?

A.M: Soy sencillita pero sí que es verdad que una joya pequeñita intento, pero soy sencilla.

CH: ¿Tu chico es detallista?

A.M: Mi chico me cuida mucho que es lo importante, lo demás da igual. Cuando se pueda vendrán regalos y si no con que haya amor, ya está.

CH: Estás súper enamorada.

A.M: Sí. Estoy muy contenta, tengo mucha suerte.

CH: ¿Cuánto lleváis?

A.M: Casi dos años.

CH: El principio es lo más bonito.

A.M: Creo que si las cosas se cuidan no tienen por qué cambiar. La gente dice con el tiempo cambian las cosas pero creo que si todo se cuida y se riega pues al final todo sigue igual. Por ahora lo estamos haciendo bien.

CH: ¿Vivís juntos?

A.M: No, a la larga pero vamos que cada uno tiene que aprovechar, somos muy jóvenes, que aproveche con sus amigos, yo con mis amigas y cuando llegue llegará.

CH: A tu madre también la hemos visto en concierto.

A.M: Sí, la verdad es que todo muy bien, tengo mucha suerte, no me puedo quejar.

CH: ¿Proyectos?

A.M: Acabo de rodar la nueva campaña de Springfield que estoy muy contenta porque ha quedado muy bonita y estamos peleando y luchando en pruebas y a ver si sale alguna.

CH: ¿Tele o cine?

A.M: Tele.

CH: ¿El apellido te ayuda o al revés?

A.M: Yo creo que es como todo. En cosas ayuda y en otras no ayuda tanto, pero bueno, creo que al final esa profesional lo que tienes que hacer es demostrar que tienes algo especial y que brillas por algo. Te tiene que llegar un papel que encaje mucho contigo, que te vean y digan es esta. Nada, esperando este papel.

CH: Te preguntaron por la relación de tu padre y tú te abriste de corazón. ¿te ha comentado algo?

A.M: No, yo lo que dije es la verdad. Creo Que cada relación es un mundo y el mundo que tengamos mi padre y yo me lo quedo para los dos.

CH: ¿Cada vez mejor?

A.M: Sí, es que es una relación como cualquier otra.