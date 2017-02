Andrés Ibáñez imagina un mundo mágico para 'La duquesa ciervo': "Todas las obras de arte deberían llamar a desobediencia

El escritor Andrés Ibáñez imagina un mundo mágico en su nueva novela 'La duquesa ciervo' (Galaxia Gutenberg), ambientada en la época medieval y cuyos personajes optan por rebelarse contra el destino trazado por una sociedad clasista que tiene similitudes con la actual.

"Todas las obras de arte deberían ser un llamamiento a la desobediencia del sistema que nos esclaviza y trata de convertirnos en máquinas o empleados con hipotecas", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor, premio Nacional de la Crítica en el año 2015 con 'Brilla, mar del Edén'.

De hecho, un dragón le sirve de metáfora a Ibáñez para comparar la esclavitud de épocas pasadas con la actual. "Eso que dice el dragón es en realidad lo que dice Trump: todo en este mundo funciona con un gran mecanismo de leyes", ha explicado.

El escritor madrileño toma una frase de 'Vida y destino' de Vasili Grossman para que sus personajes luchen contra este férreo sistema de normas. "Lo único que lo puede romper es una llama que arde en el corazón del hombre, aunque haya un intento organizado para acabar con ella", ha señalado.

Las páginas de 'La duquesa ciervo' están plagadas de dragones, hombres oso, nigromantes o enanos en una tierra que recuerda mucho al continente actual (Inglund como Inglaterra, los pictos en el norte...). Dos jóvenes aprendices de mago, Hjalmar y la hija del Rey Urban, Aliso, se introducen en esta práctica justo en un momento en el que el equilibrio del mundo se ve amenazado por un poder oscuro.

Ibáñez empezó la creación de este territorio imaginado nada más terminar 'Brilla, mar del Edén' (a pesar de que éste fue "un proyecto muy exigente y largo" que le llevó tres años) y reconoce que pronto se convirtió en "una obsesión". "Eran imágenes que se venían hacia mi y me sorprendían en cualquier momento y esto es algo que pasa en los momentos de incesante actividad.Lo tenía que aprovechar", ha admitido.

LA INFLUENCIA DEL SEÑOR DE LOS ANILLOS

El punto de partida del interés del autor por la época medieval surge de la lectura de la obra de la mexicana Verónica Murguía, que le abrió "un mundo muy primitivo donde todo es muy directo y terrenal". No obstante, también ha señalado que durante la escritura de 'La duquesa ciervo' percibió la inlfuencia de 'El señor de los anillos'.

"Era inevitable y es una obra que además me gusta, porque es de gran originalidad. Hace una relectura e interpretación de grandes historias --las Cruzadas, el Santo Grial, el ciclo artúrico-- y nos permite acceder a todo un pasado de mitos y leyendas", ha reconocido Ibáñez.

Al igual que en anteriores obras, surge la pregunta de una confrontación entre realidad y fantasía que, para el escritor, no debería darse en literatura. "No siento que haga literatura fantástica entendida como un género, lo que hago es literatura y sale de manera natural. Cuando escribo pienso en la poesía, en la pintura renacentista, en colores por el aire...y no si estoy contando la vida cotidiana o cosas imposibles, que es un pensamiento muy limitado", ha aseverado.

LOS ARTISTAS SON MAGOS

En este sentido,cuestionado sobre si se ha dejado de creer en la magia, Ibáñez ha lamentado la actual situación del arte, "Los artistas deberían darse cuenta de que son magos, pero en el presente se creen que son políticos o reporteros: La creación de imágenes, de un relato o de la música tiene un signIficado imposible de reducir a la palabra", ha indicado.

Y, como muestra de ello, pone como ejemplo el Renacimiento, donde los artistas sí tenían ese estatus. "El mago es el que conoce la Ley de la naturaleza, no el que se la inventa ni se la salta. En el Renacimiento, el mago era el que escribía, el músico o cualquier que tuviera conocimiento, Nosotros hemos diferenciado el conocimiento que se puede medir y el que no, y si no se puede medir con números, eso es magia", ha concluido.